俄若拒協議 范斯：不排除派兵

美國副總統范斯表示，若俄羅斯不願與烏克蘭達成保證烏國長期主權獨立的和平協議，美國將對俄國展開制裁，甚至不排除派兵至烏國。（路透）

2025/02/15 05:30

保證烏主權獨立 經濟制裁、軍事行動 都是選項

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普十二日與俄羅斯總統普廷通話，宣稱美俄將就結束烏克蘭戰爭展開談判後，美國副總統范斯十三日表示，若莫斯科不願與基輔達成保證烏國長期主權獨立的和平協議，美國將對俄國展開制裁，甚至不排除派兵至烏國。他還提到，若莫斯科同意達成上述協議，美俄關係將有改善機會，俄國也能緩解依賴中國，不用再「當中國的小弟」。他的談話是川普政府迄今對烏克蘭最強有力的支持。

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可緩解美俄關係 也不用再當中國小弟

范斯接受「華爾街日報」獨家專訪時表示，若莫斯科不能拿出誠意談判，美國派遣部隊進入烏國的選項，仍會納入考量範圍。美國可以動用經濟手段對付普廷，當然也能透過軍事手段，「有很多構想和佈局，但我們確實關心烏克蘭擁有獨立主權」。他強調，目前無法確定烏國有多少領土處於俄國控制之下，也無法確定美國和其他西方盟國能為基輔提供何種安全保障，這些細節都需要在談判時深入討論。

赫格塞斯暗示減少歐洲駐軍也納考量

相較於范斯前述強硬說法，美國國防部長赫格塞斯則暗示，美國不會派兵到烏國，烏國也難以收回克里米亞半島及加入北大西洋公約組織（NATO）。不過，赫格塞斯十三日參加北約防長會議後澄清，「哪些讓步會被接受，哪些不會被接受」，最終仍取決於川普，一切都擺在檯面上；川普是談判桌上「完美的交易撮合者」，不會排除任何結束三年烏俄戰爭的可能性。他也暗示，美國減少在歐洲的駐軍，也可能是談判的一部分。

川普的烏俄問題副特使科爾（John Coale）則向「路透」提到，烏國加入北約及恢復二○一四年遭俄國奪取克里米亞前的國土，可能性並未消失。他也表示，歐洲人希望終止這場戰爭，「他們非常願意參與（在軍事上支持基輔）。有人懷疑他們是否會百分百付出，但我聽到的一切都表明，他們願意真正參與其中」。

烏加入北約、拿回克里米亞 仍是選項

范斯將在十四日的「慕尼黑安全會議」上會晤烏克蘭總統澤倫斯基。范斯強調，川普出馬談判所達成的最終協議，會讓許多人感到震驚，「總統不會盲目進入談判，他會說：『所有選項都擺在檯面上，讓我們來做個交易』。」范斯表示，川普目標是讓普廷相信，談判比打仗更能獲取利益。

此外，范斯也提到，川普可能會根據談判進展改變立場，「川普可以說，我們不想要這個，我們不喜歡這個，但如果俄國在談判中表現不佳，我們願意把它重新放回談判桌上；或者如果有一些對烏克蘭非常重要的事情，我們可能會拿掉不談」。若莫斯科願意達成協議，美國也不排除重新調整對俄關係，畢竟俄國目前被西方孤立，愈發依賴中國，「當中國的小弟，並不符合普廷的利益」。

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