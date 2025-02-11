劍指中國》美日法3航艦首度菲律賓海聯合演訓

戴高樂號航空母艦為核子動力航空母艦，也是法國唯一一艘現役航艦。（法新社檔案照）

2025/02/11 05:30

傳遞威懾、團結、致力維護國際法承諾的強烈訊息

〔國際新聞中心／綜合報導〕美、法海軍與日本海上自衛隊三國的航空母艦，十日在菲律賓東部的菲律賓海海空域舉行「太平洋斯特勒2025」聯合演訓。根據美國海軍第七艦隊日前發布的聲明，世界最先進的三支海軍力量加入這項演訓，凸顯印太地區日益增加的戰略重要性，這場軍演目標為完善聯合作戰能力、確保盟國海軍之間無縫合作及重申美、法、日對航行自由和基於規則的國際秩序的承諾。

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日出動準航艦加賀號參演

「太平洋斯特勒2025」（Exercise Pacific Steller 2025）是由法國海軍主辦，從八日至十八日間舉行。美法海軍從八日起實施訓練，日本海上自衛隊則是從十日起參與。美軍出動以「卡爾文森號」航空母艦為首的第一航空母艦打擊群，法國則出動現役唯一的「戴高樂號」航空母艦、一艘驅逐艦、一艘護衛艦、一艘攻擊潛艦與一艘補給艦。日本則派出準航母護衛艦「加賀號」參演。聯合演訓內容包括如何因應航空母艦的戰機等防空戰、反潛機、直升機探知潛艦的反潛作戰。

美國總統川普與日本首相石破茂日前在華府舉行高峰會時，曾在聯合聲明痛批中國，重申強烈反對中國在東海試圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的作法，也強烈反對中國在南海的行徑。此次「太平洋斯特勒2025」聯合演訓所在海空域雖非南海，但地點位於中國做出挑釁行徑的菲律賓海，展現出在主張「美國優先」的川普政府之下，這地區持續進行多國間的合作。

根據第七艦隊聲明，菲律賓海是是通往西太平洋、南海和全球貿易路線的門戶，它靠近台灣、東海和南海，及美國在日本、關島和菲律賓的主要軍事基地，是印太地區安全行動焦點。在此海域進行演習，傳遞出威懾、團結和致力維護國際法承諾的強烈訊息。

法國此次參與演訓尤其引人注目，反映了歐洲對印太安全事務的日益參與。此次演習符合印太地區多國海軍合作加強的趨勢。去年八月，美國海軍航艦「林肯號」也曾與義大利海軍航空母艦「加富爾號」進行聯合演訓，為兩國海軍首次在印太進行此類活動。

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