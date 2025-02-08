知情人士爆料，英國政府安全官員已要求蘋果公司開設「後門」，以便英方取回全球蘋果用戶上傳到雲端的所有內容。（路透檔案照）

2025/02/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報七日獨家披露，知情人士爆料，英國政府安全官員已要求蘋果公司（Apple）設後門，以便英方存取全球蘋果用戶上傳到雲端的所有內容。此舉一旦落實，除有違蘋果對用戶的隱私承諾，還恐引發中國等他國要求比照，最終導致蘋果取消加密服務。

報導指出，英國政府上月發布一項未公開、在主要民主國家尚無先例的命令，要求蘋果提供官方擁有查看完全加密資料的能力，而非僅在官方破解特定帳戶時提供協助；一旦施行，將是科技公司過去數十年來致力避免淪為政府對付其用戶的打手的一大挫敗。

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提供存取權限 有違蘋果隱私承諾

知情人士說，與其違背對全球各地用戶的安全承諾，蘋果可能因此停止在英國提供資料加密儲存服務，但此讓步無法滿足英國政府的要求：設後門以便存取包括美國在內的他國服務。知情人士還說，英國內政大臣辦公室已將一份被稱為技術能力通告的文件送交蘋果，命令該公司依照授權執法部門在有蒐證需要時，強制企業提供協助的「二○一六年英國調查權力法」（U.K.Investigatory Powers Act of 2016），提供存取權限。

蘋果發言人拒絕置評，但該公司去年三月在獲悉未來恐面臨這類要求時告訴英國國會，英國政府沒有理由擁有決定全球公民能否享有端對端加密安全利益的權力。英國內政部六日以不討論任何技術要求為由，不願對此置評。

美國前總統拜登政府的資深國安官員，曾追蹤蘋果可能會被迫讓英國政府存取用戶加密資訊，但不確定拜登政府是否曾就此向英方表達抗議。至於新上台的川普政府，白宮與情報官員均拒絕置評。

被斥為「密探憲章」的「英國二○一六年調查權力法」，甚至將對外洩漏政府強制要求企業配合蒐證列為刑事犯罪。一名聽取簡報、就加密事務對美國提供建議的顧問說，蘋果將被禁止警告用戶，最先進的加密技術不再提供完整的安全性；英國政府要求蘋果協助在其外籍用戶所屬國家政府不知情下刺探用戶資料，令人驚駭。

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