美候任情報首長:中國為最大國安威脅

美國聯邦參議院情報委員會一月三十日舉行前夏威夷州眾議員加巴德出任國家情報首長人事聽證會，她在會中指出，中國是美國最大國安威脅。（彭博）

2025/02/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的國家情報首長人選加巴德一月卅日在參議院情報委員會聽證會上，將中國定調為美國「最大國安威脅」，並示警中國網攻危害。然而，她對中國短影音平台TikTok的態度相對溫和，與同為川普提名、立場鷹派的聯邦調查局長人選帕特爾形成對比，凸顯其對中態度的複雜性。

加巴德示警網攻危害 看待TikTok卻相對溫和

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加巴德在聽證會上指出，中國是美國當前及未來最大的國安威脅，並以「伏特颱風」和「鹽颱風」等網攻事件為例，說明中國網攻的先進性和意圖竊取敏感數據。她呼籲美國應強化關鍵基礎設施、網路安全和情蒐能力，並加強與私部門和國際夥伴的合作。

然而，據南華早報報導，加巴德被問及對TikTok的看法時，並未將其視為重大國安威脅。相較之下，帕特爾誓言打擊中國間諜活動，並將中國毒品走私列為首要任務。

FBI局長人選也強調中國情報行動威脅

這兩場聽證會，考驗著川普具爭議性的人事布局。帕特爾曾抨擊FBI是「深層政府最狡猾且強大力量之一」，難以獲得民主黨參議員支持。曾任夏威夷州聯邦眾議員、擁有軍旅背景的加巴德，因缺乏情報工作經驗，監督全美十八個情報機構的資格受到質疑。帕特爾在參議院司法委員會聽證會上，強調中國情報行動構成日益嚴重的威脅，承諾加強保護關鍵基礎設施並打擊非法毒品走私。

四十三歲的加巴德曾參與過伊拉克戰爭，是美國首位印度教徒及生於美屬薩摩亞的國會議員，曾角逐二○二○年民主黨總統初選，同年十月宣布退黨，去年加入共和黨，八月表態支持川普參選總統。然而，加巴德在外交政策上屢屢與美國主流政策相左，例如批評拜登支持烏克蘭，暗示普廷入侵烏克蘭有正當理由，反對美軍干預敘利亞內戰，並於二○一七年會晤敘利亞總統阿塞德（美國早在二○一二年便與其斷交）。此外，她過去曾支持美國國家安全局洩密者史諾頓，此舉被兩黨視為危害國家安全。

據法新社報導，由於缺乏情報工作經驗，加上過往爭議言行，加巴德的提名案被認為是川普內閣層級提名人選中「最脆弱的一位」。報導指出，只要有一位共和黨參議員反對，她的提名就無法獲得情報委員會支持。

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