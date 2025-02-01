北京建軍城 傳為五角大廈10倍大

據軍事專家分析，中國正在建造的戰時指揮中心規模將是全球最大，面積約為美國國防部五角大廈（見圖）十倍。（路透）

2025/02/01 05:30

金融時報爆巨型建築工事 專家研判可防範核戰

〔編譯林家宇／綜合報導〕由英國「金融時報」掌握，經美國情報單位檢驗的衛星影像顯示，位於北京西部一處佔地遼闊的巨型建築工事，據專家判斷是中國軍方為防範核子戰爭而建，且規模更甚美國國防部五角大廈的戰時指揮中心。

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位北京西南 佔約607公頃 去年中開始建造

美情報社群正密切監控的該建築群位於北京西南卅公里處，佔地約一五○○英畝（約六○七公頃），主建築於二○二四年中開始建造。軍事專家評估，當中被挖掘成形的深坑，將成為在核戰等任何形式的衝突期間，保護中國軍事領導層的大型、堅固地堡。這項計畫被分析師稱為「北京軍城」，規模將是全世界最大的軍事指揮中心。

報導點出，解放軍正研製新式武器和計畫以迎接二○二七建軍百週年，這也是中國國家主席習近平指示軍方發展出具備攻打台灣能力的時間點；解放軍也積極擴張核武庫並加強各軍事部門的統合工作。軍事專家認為，與美軍相較，解放軍的最大弱點就在於缺乏單位之間的整合。

美國中央情報局（CIA）前中國問題分析主管韋德寧指出，若消息屬實，顯示出北京有意打造的不僅是世界級傳統武力，還有先進核戰能力。

美國國家地理空間情報局前圖像分析師巴比亞茲表示，至少有一百輛起重機在五平方公里區域進行地下設施工程，從影像分析可判斷出數個潛在地下設施結構透過地下通道相互連接。這項工程未在網路上發布官方訊息，在本月初如火如荼進行，與近期中國不動產領域深陷危機的氛圍形成落差，在在標示出作為軍事建設的可能性。

已標示禁止無人機飛行或拍攝影像

即便目前還辨識不出可見的軍事元素，當局已設立標示警告禁止無人機飛行或拍攝影像。警衛在一處出入口表明禁止進入，也拒絕談論相關計畫。通往後方的路徑也有檢查點阻擋，鄰近的著名健行、觀光區域也不再向公眾開放。

一名前高階美情報官員提到，儘管解放軍當前在北京市中心的總部仍相當新穎，卻非用於設計作為戰鬥指揮中心。目前主要的安全指揮中心位於北京西山，是在冷戰高峰時期所建。從新場址的大小、規模及各項要素來看，應是要取代西山戰時指揮設施的地位，「中國領導層或許認定新指揮中心更能夠抵禦美國的掩體炸彈，甚至是核子武器」、「還能夠納入更多先進、安全通訊及擴展解放軍能力和活動的空間」。

一名中國研究員指出，建造中的新指揮中心大小接近五角大廈的十倍，符合習近平超越美國的野心，「這座堡壘的用途只有一個，那就是作為中國軍方的末日地堡」。

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