川普有意就任百日內訪中

川普18日晚間偕妻子梅蘭妮亞、兒子巴倫等家人飛抵華府，準備參加就職典禮。（美聯社）

2025/01/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報十八日報導，美國總統當選人川普透露，有意在上任百日內訪問中國，尋求與中國國家主席習近平深化雙邊關係。儘管川普曾揚言對中國進口商品加徵最高六成關稅，引發美中關係緊張，但他仍積極尋求與中國接觸。

川普曾經在二○一七年上任近一年時訪問北京。知情人士指出，雖然幕僚表示，目前尚未做出再次訪問的決定，但川普已表達在上任百日內訪中的意願。川習已於十八日進行選後首次通話，討論包含貿易、芬太尼、TikTok等議題。習近平提醒川普應「審慎」處理台灣議題，強調這關乎中國的國家主權與領土完整。川普在通話後，於社群媒體上表示：「我期望我們能共同解決諸多問題，而且是立即開始。」川普的交接團隊並未對其訪中計畫發表評論。

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據悉，川習已透過雙方代表討論舉行會晤的可能性。由於中國正面臨經濟壓力，北京當局希望透過協商，避免或至少延緩川普的關稅措施。中國官媒報導了十八日的通話，指出兩位領導人同意建立戰略溝通管道，並引述川普的發言稱「期待儘快與習近平主席會面」。

顧問米勒︰直接對話 可直接採取強硬立場

川普的一位外部顧問向美國有線電視新聞網（CNN）透露，川普「盼與習近平做交易」，並將他與中國領導人的關係視為美中關係的「替代品」。川普相信，美國總統應直接與外國對手溝通，才能更有效地解決問題。川普顧問米勒（Jason Miller）也向CNN表示，直接對話不代表雙方會成為好友，反而意味著川普可直接對他們採取更強硬立場。

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