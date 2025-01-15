「畢業」演說 暢談任內外交成就／拜登︰中國經濟永遠無法超越美國

即將卸任的美國總統拜登。（法新社）

2025/01/15 05:30

攜手盟友抗中 比單打獨鬥有效

〔編譯張沛元／綜合報導〕即將卸任的美國總統拜登（見圖，法新社）十三日強調，美國已較四年前他上台時更強大，美國在與中國競爭中，處於更佳戰略地位，中國永遠無法在經濟上超越美國。更關鍵的是，美國邀請盟友和夥伴加入，形成一致應對中國的立場，這個共識比以往更強，證明攜手應對中國比單打獨鬥有效。

拜登是在距離總統當選人川普正式回鍋白宮僅剩七天之際，在國務院發表任內最後一場外交政策演說時，發表前述言論。儘管烏俄與中東戰爭尚未止歇，拜登仍在演說中細數過去四年在國際舞台上的成就，包括在面對俄羅斯入侵烏克蘭之際，強化美國在歐洲的結盟關係，以及在中國崛起之際，加強美國在亞太地區的結盟。

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拜登宣稱，他任內加強美國在外交、軍事、科技與經濟等領域的力量，並認為美國的對手，尤其是俄羅斯、中國與伊朗，都比他當初上任時更弱。「眼下，在我看來，拜我們的政府之賜，美國正在贏得全球競爭」，「相較於四年前，美國更強，我們的聯盟更強，我們的對手與競爭者更弱，我們並非透過興戰來做到這一點」。

與中競爭 美處更佳戰略地位

儘管俄羅斯、中國與北韓等專制國家的聯盟日益緊密，拜登說，俄中朝靠攏是因為脆弱而非力量；值此美國新政府即將上台之際，相較於這些國家，美國處於在根本上比四年前更強勢的位置，「今天，我可以向美國人民報告，在與中國的長期競爭中，我們的戰略地位比我剛上任時更好」。

儘管曾有許多專家預測，中國經濟終將在二○三○年前後不久超越美國，但拜登大聲說：「不會」，因為美國透過自我投資、保護勞工與技術，確保不會被中國超車，根據目前對中國發展的預測，「他們永遠不會超過我們。就是這樣」。

拜登還強調，他與習近平會面時直言不諱，以針對汽車、鋼鐵、半導體等特定產業的關稅，來反制中國的傾銷、補貼等不公平貿易行為，以及藉由出口管制與限制，確保中國無法利用先進科技與敏感數據來對付美國。此外，他任內還與中國建立溝通管道以避免誤解，以及雙方在因應氣候變遷與芬太尼危機上的合作。

拜登對他任內支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，以及在中東戰爭中協助以色列引以為傲，但未提及令美國蒙羞的阿富汗撤軍，以及即將接棒的總統當選人川普，僅在提及應對中國時疑似針對川普的「美國優先」立場表示，與夥伴攜手要比單打獨鬥更有效率。

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