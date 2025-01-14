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    FBI局長評中國︰美國當前世代的決定性威脅

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2025/01/14 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕將在美國候任總統川普上任前提前離任的美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊，十二日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「六十分鐘」節目專訪時，直指北京是其任內最重大的擔憂，認為中國不但是美國所面臨的最重大長期威脅，也是美國當前世代的決定性威脅。

    瑞伊表示，中國的網路計畫所竊取的美國私人、企業資料數量超過全世界其他國家總和，北京政府也滲透進美國的民間關鍵基礎建設，在水處理廠、交通系統、能源企業、電網、天然氣管線和電信系統等設施網路安裝了惡意軟體，「潛伏暗藏在這些網路之中以便製造破壞，還能在他們所挑選的時間、地點對真實世界造成傷害」。他也認為，中國掌握美政府部分人士通訊的權限。

    除了中國，瑞伊也示警中東局勢動盪產生的恐怖主義新威脅。他提及數個月前逮捕的一名巴基斯坦公民，坦承意圖在布魯克林的猶太中心引發自九一一事件後最大規模攻擊，「當你認為這些事情遠在地球的另一端時，就像汽車後照鏡的小標語一樣：物體在鏡子中比看起來更接近」。

    五十八歲的瑞伊於二○一七年由時任總統川普任命，卻未能在川普回歸白宮後完成十年任期。川普已決定提名前國家安全委員會幕僚帕特爾（Kash Patel）擔任FBI局長，瑞伊遂決定提前請辭，避免FBI陷入紛亂。

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