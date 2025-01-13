丹麥接觸川普團隊 談格陵蘭議題

丹麥總理佛瑞德里克森（右）十日與格陵蘭總理艾格德討論川普放話要控制格陵蘭的議題，強調格陵蘭是非賣品，但可以與美方討論安全防禦問題，包括增加美國駐軍。（法新社）

2025/01/13 05:30

重申非賣品 可商討美軍擴大部署

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新聞網站「Axios」十一日獨家引述兩名知情人士披露，在美國候任總統川普近來接連表示有意控制格陵蘭島，以捍衛美國國家安全利益後，丹麥政府私下與川普團隊接觸，重申格陵蘭是非賣品，願意商討格陵蘭的安全問題，探討擴大美軍在格陵蘭的部署。

川普日前表示，為了美國及全世界的安全和自由，不排除以武力或經濟壓力控制丹麥自治領土格陵蘭，形同對北約組織（NATO）盟友發出入侵威脅。對此，丹麥政府近日向川普政權交接團隊發出私人訊息，希望避免與美國新政府公開衝突，要求川普團隊澄清涉及格陵蘭的言論，並明確表示格陵蘭是非賣品，但可以與美方討論關於格陵蘭的任何其他要求。

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據了解，丹麥有意商討增加美軍在格陵蘭的軍事部署事宜，由於雙方早在一九五一年就防衛格陵蘭達成協議，相信討論增加部署並非難事。丹麥官員已表示，他們正與格陵蘭自治政府協商，尋求採取進一步措施，增加對格陵蘭軍事基礎設施和軍事能力的投資。

總理將等川普就職後會面

丹麥總理佛瑞德里克森十日與格陵蘭總理艾格德晤談上述情況，佛瑞德里克森表示準備與川普協商，包括親自會面，但應不會在川普就職前舉行。艾格德則重申，格陵蘭島是格陵蘭人民所有，「我們不想成為丹麥人，也不想成為美國人」。艾格德特別提到格陵蘭的獨立願望，希望每個人給予尊重，但這並不意味格陵蘭要切斷與丹麥的所有關係。

紐約時報指出，前紐約聯邦準備銀行經濟學家、現職不動產開發商的巴克推斷，若川普真的和丹麥談判買下格陵蘭，可能需要花費一二五億至七七○億美元（約四一五四億至二．五五兆台幣）。他也認為，以阿拉斯加州當作購買格陵蘭的範例不妥，反而應以美屬維京群島為參考。美國一九一七年以國防安全為由，以兩千五百萬美元向丹麥買下當時稱作丹屬西印度群島的維京群島，約是如今的六．五七億美元。

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