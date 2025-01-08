美國防黑名單 增列騰訊、寧德時代

美國國防部已將中國科技巨擘騰訊和動力電池龍頭寧德時代，列入中國軍工企業名單，美國國防部已將中國科技巨擘騰訊和動力電池龍頭寧德時代，列入中國軍工企業名單，導致這兩家公司股價重挫。（彭博）

2025/01/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部六日將包含騰訊控股及寧德時代在內的數家中國科技巨擘，列入其更新的「中國軍方企業」名單，指控其與中國軍方有所合作。此舉引發中方強烈反彈，中國外交部指責美方「泛化國家安全概念」，對中國企業進行「無理打壓」。

限制成為美軍供應商 可能面臨制裁

騰訊是中國領先的網路公司之一，業務涵蓋社交、遊戲、影音和金融科技，並擁有中國最受歡迎的即時通訊應用程式微信。寧德時代則為全球最大電動車電池製造商。美國國防部文件名單中還包括記憶體晶片製造商長鑫存儲、物聯網無線模組供應商移遠通信和無人機製造商道通智能。這份依據美國「國防授權法」第1260H條規定制定的名單，最新版本列出了一三四家中國公司。

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騰訊股價暴跌近十％

消息一出，騰訊在美國的股價暴跌近十％，在香港交易所上市的股票一度下跌達七％，寧德時代於深圳證券交易所上市的股票下跌超過五％，移遠通信的股價跌幅將近七％。騰訊、寧德時代和移遠通信皆否認與軍方有任何關聯，稱被列入名單是「明顯的錯誤」，並強調此舉對其業務無實質影響。

被列入名單的其他公司，還包括基因測序儀製造商華大智造，及被美國國會議員指控經營細胞庫網路和生物儲存技術的源興基因。值得注意的是，福特汽車正在美國密西根州建造電池工廠，計畫授權使用寧德時代的技術生產低成本的磷酸鋰鐵電池，此舉已引發部分議員擔憂。福特汽車尚未對此發表評論。

中國外交部發言人郭嘉昆七日強烈譴責，批評美方「泛化國家安全概念」及無理打壓中國企業，阻礙中國發展。他敦促美方立即改正，並表示中方將採取必要措施保護企業權益。

美國國防部每年更新其中國軍方企業公司名單，這些公司被認定為同時擁有軍事和商業技術的實體。騰訊等企業被列入中國軍方企業名單後，將被限制成為美國軍方的供應商，不僅損害商譽，並增加被制裁的風險，部分中企已因此提告美國國防部。此名單可能成為其他政府部門的參考，並對如美國財政部帶來必須跟進制裁的壓力。

美國智庫「保衛民主基金會」的中國專家辛格頓警告，這些中企與中國軍方關係密切，是中國軍事現代化的關鍵推動者，美國企業應謹慎與之開展業務。他指出，美國正擴大對敏感技術保護範圍，這份名單凸顯這些企業不只是商業公司，更直接助長了北京的戰略野心。

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