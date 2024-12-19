愛荷華州選前民調失準 川普告地方媒體干預選舉

美國總統當選人川普提告愛荷華州報社和民調機構負責人，指控其在選前發布的民調誤導選民，與選舉結果大相逕庭。（美聯社檔案照）

2024/12/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普再度出招，控告狄蒙紀錄報（Des Moines Register）及其首席民調專家謝爾澤（J. Ann Selzer），指控其選前民調具誤導性、意圖干預選舉。此前，川普強化對新聞媒體的法律威脅，並表示考慮對社群媒體網紅及其他人提起誹謗訴訟。

川普十六日在愛荷華州波爾克郡法院提起訴訟，對象包括狄蒙紀錄報、謝爾澤、其民調公司及報社母公司甘尼特報團（Gannett）。川普認為，謝爾澤在選前發布的民調「公然干預選舉」，該民調顯示民主黨候選人賀錦麗在愛荷華州領先三個百分點，與川普最終在該州輕鬆獲勝的結果大相逕庭。愛荷華州向來是支持共和黨的「紅州」。

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川普指控謝爾澤製造「政治戲碼」，以「幻想的民調」誤導選民，並要求賠償，惟未說明金額。對此，甘尼特報團及狄蒙紀錄報均表示，此訴訟毫無根據，將積極捍衛憲法第一修正案權利。謝爾澤本人拒絕評論。

狄蒙紀錄報發言人安東說，此前已公開民調的加權和未加權數據，以及其他相關資料，謝爾澤也發布「技術說明」；該報坦承該項民調「並未反映川普總統選舉日在愛荷華州的最終勝選差距」，但「我們堅持我們對此事的報導」。

紐約時報報導，美國廣播公司新聞網（ABC News）上週同意支付一千五百萬美元（約四．八七億台幣）給川普未來的總統基金會暨博物館，以解決一起關於主播史蒂法諾普洛言論的訴訟，這筆鉅額和解金似乎助長了川普的氣焰。

川普也持續對哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）施壓。他此前控告CBS在「六十分鐘」節目中播出對賀錦麗的專訪經過欺騙性剪輯，索賠一百億美元（約三二四七億台幣）。CBS表示，該訴訟「無的放矢」，已要求法官駁回此案。

法律學者指出，在美國，公眾人物控告媒體，必須證明媒體係基於「真實惡意」報導不實資訊，難度極高。然而，川普此次援引愛荷華州消費者詐欺法，策略似乎更為細緻。紐時認為，川普訴訟重點不在於勝訴，而是藉此威脅媒體，製造寒蟬效應。

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