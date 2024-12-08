出席議員不足 南韓國會彈劾總統失敗 執政黨杯葛 調查第一夫人案也被封殺

南韓國會彈劾尹錫悅總統七日進行表決，因執政黨抵制，表決人數不足失敗。（法新社）

2024/12/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在南韓執政黨「國民力量黨」的抵制下，控制國會過半席次的在野陣營七日對宣布戒嚴引發政治動盪的尹錫悅總統彈劾動議、以及針對第一夫人金建希調查法案所進行的表決，分別因表決人數不足以及贊成票未達標鎩羽而歸。對此，在野黨強烈不滿，揚言要每週提出彈劾案，直到過關為止。

彈劾尹錫悅 表決人數未達標

在野黨揚言 每週提案到過關

南韓國會七日傍晚開議就彈劾被控內亂與濫權等罪名的尹錫悅進行表決，由於彈劾案過關至少要有全院（三百席）三分之二（兩百名）議員投票贊成，照理控制一九二席的在野陣營僅須從執政黨拉到八票就能通過，但執政黨七日一早祭出反制措施，舉行議員大會決議缺席表決，黨主席韓東勳也明確表達反對彈劾。

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國會先表決在野黨推動的「金建希獨檢法」（即任命特別檢察官調查第一夫人涉嫌操控股價案），當時全院都出席投票，雖有數名執政黨議員跑票，但贊成票一九八、反對票一○二，未過三分之二，為該法案今年第三度在國會闖關失敗。

表決彈劾案前，執政黨議員陸續退席，到晚上七時只有一九五人投票，包括在野陣營一九二人，外加忤逆黨團決議的執政黨議員安哲秀等三人，投票人數未達法定人數。但議長一直不願宣布結果，不斷呼籲執政黨議員回來投票，直到九時二十分才宣布投票結束，因不足法定人數，彈劾案自動失效。

對於彈劾破局，主要在野黨共同民主黨黨魁李在明除公開道歉，也強烈譴責執政黨破壞憲政秩序，參與軍事政變還反對究責，誓言絕不放棄彈劾尹錫悅。共同民主黨已決定每週都提出彈劾案，下次提出日期為十一日，預計表決時間為十四日。

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