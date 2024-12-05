草率戒嚴 尹錫悅自掘政治墳墓

監視器畫面顯示，在南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，戒嚴部隊進入國會，並以鐵錘和步槍打破玻璃窗，強行進入議事堂。據報導，共有近300名軍人搭乘直升機、翻牆進入國會大廈。（法新社）

2024/12/05 05:30

跛鴨總統引火自焚 恐遭彈劾逼退

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日為對付國會反對派「親北（韓）」勢力，突然宣布實施戒嚴，引發南韓數十年來最嚴重的政治危機；但隨著戒嚴令快閃落幕，尹錫悅為奪權而兵行險著、拚死一搏的企圖，反而加速他在政治上的陷落，未來恐遭彈劾、被逼退，甚至是步上多位前總統後塵，鋃鐺入獄。

執政黨也研議要尹退黨和內閣總辭

澳洲廣播公司新聞網四日報導，告別軍事獨裁後的南韓雖仍政治動盪不斷，但從來沒有哪位總統企圖透過軍事力量徹底掌權。在這場有如鬧劇般的戒嚴又解嚴事件落幕後，包括總統幕僚長鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、政策室長成泰胤等人，總統府首席秘書以上層級幕僚，四日集體請辭。而除了在野黨祭出彈劾，執政黨「國民力量黨」領導階層四日也舉行閉門會議，討論尹錫悅退黨和內閣總辭等方案，尹錫悅現已四面楚歌。

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一九六○年十二月生於首爾的尹錫悅，畢業於首爾大學法律系，後來成為明星檢察官和反貪鬥士，在前總統朴槿惠被判濫用職權罪一案扮演要角。他在二○一九年擔任檢察總長，當時也起訴即將卸任的總統文在寅一名高階幕僚涉及欺詐和賄賂案件，國民力量黨因而說服他成為該黨總統候選人。

朝小野大 夫人涉貪 支持率剩19％

尹錫悅在二○二二年三月的總統大選中以些微差距勝出，但執政僅兩年就遭遇反對黨控制國會的重大挫敗。澳廣指出，尹錫悅企圖以戒嚴來對付反對勢力，是「跛鴨總統的仰天長嘯」，本欲大秀強勢，卻自曝其短。

令尹錫悅大為頭疼的還不只是政局「朝小野大」，還有頻扯後腿的第一夫人金建希。儘管夫妻倆一再否認涉貪，但金建希被控貪腐仍對尹錫悅造成重傷，不僅支持率暴跌，還有百萬人連署要求彈劾他。上週發布的最新蓋洛普民調顯示，尹錫悅支持率已進一步跌至十九％。

而今戒嚴失敗形同授人以柄，反對黨已提出彈劾動議，只要再爭取不到十票，就能把尹錫悅趕下台；尹錫悅一旦失去總統豁免權保護，恐將難以避免李明博與朴槿惠等歷任總統的宿命，直接從青瓦台轉進監獄。

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，但隨即遭國會否決，4日清晨宣布解除戒嚴。（法新社）

南韓閃電戒嚴6小時

戒嚴部隊進入國會，與阻擋議事廳入口的國會議員、議員助理和工作人員爆發肢體衝突，門窗和家具都遭到破壞。（法新社）

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