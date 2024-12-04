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    川普︰我就任前若不放人質 哈瑪斯代價慘痛

    美國候任總統川普對哈瑪斯發出嚴厲警告，要求在其明年1月上任前，釋放所有人質，否則將面臨「慘痛代價」。（美聯社檔案照）

    美國候任總統川普對哈瑪斯發出嚴厲警告，要求在其明年1月上任前，釋放所有人質，否則將面臨「慘痛代價」。（美聯社檔案照）

    2024/12/04 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普二日對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」發出嚴厲警告，要求在其明年一月上任前，釋放所有人質，否則將面臨「慘痛代價」。與此同時，儘管以色列與黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」甫於上月底達成停火協議，以黎邊境二日仍爆發衝突，進一步加劇中東緊張局勢。

    川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果在二○二五年一月廿日我宣誓就職前，人質尚未獲釋，中東地區及那些做出違反人性暴行的人，將付出極大代價（ALL HELL TO PAY），策劃這些反人類罪行者，將遭受美國史上最嚴厲的懲罰。」

    川普的聲明似乎旨在回應哈瑪斯日前公布的一段影片，片中美以雙重國籍人質亞歷山大（Edan Alexander）懇求川普協助營救人質脫險。然而，川普並未透露具體措施，其強硬措辭，引發外界對其中東政策走向的揣測。

    哈瑪斯去年十月突襲以色列時，劫持約二五○名人質，目前仍有約一百人被扣留在加薩走廊，其中約三分之一據信已遇害。以色列國內指責總理納坦雅胡將政治利益置於人質安全之上。過去一年來，拜登政府與以色列及國際調停方（包括卡達與埃及）合作，推動納入釋放人質的停火協議，但相關努力在上月於埃及舉行的協商後陷入僵局。

    以軍空襲黎南 停火以來最大規模

    另一方面，以色列與真主黨間的緊張持續升高。以軍二日對黎巴嫩南部發動停火協議以來最大規模空襲行動，造成至少十一名平民死亡。以軍聲稱，空襲旨在回應真主黨日前以飛彈攻擊以色列佔領的「席巴農場」（Shebaa Farms），為停火後首次直接攻擊以軍的行動。真主黨則辯稱，此舉為「防禦性與警告性」反制，並指控以色列多次違反停火協議。黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）更指出，以軍近期已超過五十次違規。

    以軍聲明，空襲係針對真主黨戰鬥人員、基礎設施及飛彈發射器。促成停火的美國則淡化以軍行動的嚴重性，白宮國家安全會議發言人柯比表示，停火協議仍有效，以軍空襲次數已減少。根據協議，真主黨必須在六十天內撤離黎巴嫩南部的戰鬥人員及設施，以軍亦須撤回至邊界內。

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