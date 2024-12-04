南韓戒嚴 國會在野過半可要求解除

南韓總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴，警察在國會前進行戒備，與民眾發生衝突。（路透）

2024/12/04 05:30

國會300席 在野第一大黨「共同民主黨」佔192席

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，聲稱此舉旨在剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。但南韓媒體報導，根據戒嚴法，總統宣布戒嚴後，必須立刻通知國會，若國會過半數議員贊成要求解除戒嚴，總統就必須立刻宣布解除，由於在野第一大黨「共同民主黨」目前在三百席的國會中，囊括一九二席，成功要求解除戒嚴的機率頗高。

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尹錫悅指出，國會在現任政府上任後，已提出廿二件針對政府官員的彈劾案，且有十件是在今年選出新任國會議員後提出，「是全世界任何國家都空前絕後的情況」。他指控國會刪減有關國家基本功能、打擊毒品犯罪、維護民生治安等所有預算，毀損國家本質功能，使南韓成為毒品天堂、民生治安陷入恐慌。

尹錫悅指稱，在野黨大幅削減預算是在拿國家財政開玩笑，將預算案做為政治鬥爭手段，將憲政秩序踩在腳下，擾亂依照憲法及法律建設的合法國家機關，顯然是意圖謀劃內亂的反國家行為。因此，「為了保護自由的大韓民國免受親北韓共產勢力威脅，守護自由的大韓民國，剷除威脅國民自由與幸福的無恥親北韓叛國勢力」，他宣布實施緊急戒嚴。

南韓國會採一院制，總額三百席，任期四年，其中二五三席透過選區多數票選出，四十七席以不分區政黨比例代表制選出。國會擁有預算權、調查權、彈劾權、人事同意權、倒閣建議權，以制衡總統的行政權，總統則有否決權（要求覆議權）以制衡國會的立法權，但總統尚有修憲提案權、公民複決權、向國會提出法案權，且為最高行政首長，故被稱為「強勢總統制」。

醜聞打擊 尹錫悅聲望直落

自尹錫悅所屬「國民力量黨」於二○二二年五月成為執政黨後，南韓呈現朝小野大局面。今年四月，南韓自由派在野政黨在國會選舉中取得壓倒性勝利，重創尹錫悅及其所屬保守派政黨，國會在野勢力進一步強化，總統的否決權形同失效。分析家當時即指出，尹錫悅剩餘三年任期可能陷入「跛鴨」境遇。

尹錫悅的支持率受到生活成本危機和一連串政治醜聞打擊，許多選民認為尹錫悅對經濟管理失當，又拒絕承認第一夫人金建希不當收受迪奧（Dior）名牌包，因此這場激烈的選戰被視為一場對尹錫悅的公投。共同民主黨黨魁李在明在勝選後便表示，他的當選意味著選民對尹錫悅政府的審判結果。

韓元重貶 兩年來新低

在尹錫悅宣布實施緊急戒嚴令後，韓元兌美元匯率急貶一．四％，創兩年來新低。

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