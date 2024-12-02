無視停火協議 以色列續轟真主黨

美國籍人質20歲男子亞歷山大控訴以國總理納坦雅胡無視人質安危，並向美國總統當選人川普喊話。（路透）

2024/12/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」的停火協議已於十一月廿七日生效，卻未能完全遏止砲火。以國十一月卅日宣布，對黎巴嫩與敘利亞邊境用於運輸軍火的據點實施空襲；同日，以色列裔美國籍人質在巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」發佈的最新影像中，呼籲美國總統當選人川普發揮影響力，協助人質獲釋。

以色列軍方指控，黎敘邊境的一處據點用於從敘利亞輸送武器至黎巴嫩，違反停火協議，因此對該據點發動空襲，並對黎國南部另外三處地點實施打擊，理由是觀察到武裝分子在車輛裝運武器或涉入恐怖活動，但未說明細節。

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為期六十天的停火協議中止過去幾個月來頻繁的大型轟炸，以色列也宣布放寬以黎邊境社區的集會和活動限制，做為讓居民返家的前置措施，但約一百萬因以軍空襲而流離失所的黎巴嫩民眾，仍不知何時才能返回家園。

另一方面，以色列對加薩走廊施加的軍事壓力也未見緩和。巴勒斯坦民防局指出，以軍近日對加薩北部農業城鎮貝特拉希亞（Beit Lahiya）發動的空襲，恐造成逾七十五人死亡，且因遭到封鎖無法進入救援。一日的攻擊行動則造成至少十五人喪生。

哈瑪斯釋影像 人質喊話川普解救

與此同時，哈瑪斯釋出一段約三分半鐘的人質影像，顯示美國籍的廿歲男子亞歷山大（Edan Alexander）坐在椅子上，置身一片漆黑、無法辨識的環境中，控訴以國總理納坦雅胡無視人質安危，要求以國公眾向政府施壓促成人質釋放，並向川普喊話，「請發揮你的影響力和美國的全面力量，為我們的自由協商」，「在這裡的每一天彷彿永無止盡，內心的痛苦與日俱增，請不要重蹈拜登的覆轍」。

一度雙手摀面痛哭的亞歷山大是軍人，他是在二○二三年十月七日哈瑪斯突襲以色列南部的行動中，遭挾持的二五一名人質之一。估計目前仍有一○一名外國和以色列人質存活。目前無法得知影片中的聲明是否由哈瑪斯撰寫。

對此，白宮國家安全會議發言人塞維特（Sean Savett）表示，只要哈瑪斯同意釋放人質，便可立即結束加薩戰爭，和當地民眾所遭受的痛苦。納坦雅胡聲明表示，人質影像是殘忍的心理戰，強調以色列正焚膏繼晷地營救人質返家。

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