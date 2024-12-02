敘利亞反抗軍攻佔阿勒坡 阿塞德面臨挑戰

敘利亞反抗軍11月30日攻佔第2大城阿勒坡，這是自2011年敘利亞內戰爆發以來，該座城市首次完全脫離敘國總統阿塞德控制。（歐新社）

2024/12/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕敘利亞反抗軍十一月卅日攻佔第二大城阿勒坡（Aleppo），這是自二○一一年敘利亞內戰爆發以來，該座城市首次完全脫離敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）控制。此次攻勢不僅奪取阿勒坡的戰略要地，更迅速擴展至鄰近伊德利布省（Idlib）和哈瑪省（Hama），可能重新激化多年的內戰僵局，對俄羅斯和伊朗支持的阿塞德政權構成最大挑戰。

反抗軍由以伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」（HTS）及土耳其支持的盟軍領導，他們在政府軍撤離的情況下，接連攻佔多座戰略重鎮，並聲稱進入哈瑪省。據「敘利亞人權瞭望台組織」報告，反抗軍已全面控制阿勒坡市區，並升起自己的旗幟。近日以來，反抗軍與政府軍的戰事造成至少三二七人喪生，包括四十四名平民。

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沙姆解放組織曾被稱為「努斯拉陣線」（Nusra Front），被美國、俄羅斯、土耳其和其他國家認定為恐怖組織。阿塞德透過國營媒體發表聲明強調，敘利亞將全力捍衛國家穩定與領土完整，並斷言政府軍將取得最終勝利。然而，俄羅斯和伊朗等盟友的反應顯得遲緩，俄國直到當晚才進行自二○一六年以來對阿勒坡的首次空襲，摧毀部分反抗軍據點。

反抗軍此次攻勢被視為多年精心籌劃的成果，他們從西北部據點發起兩面夾擊，迅速攻入阿勒坡並控制連接首都大馬士革的重要公路。同時，反抗軍還奪取哈瑪省多個城鎮，聲稱已進入該省省會。

伊朗一日表達堅定支持阿塞德政權，外交部長阿拉奇出訪大馬士革，公開力挺阿塞德，並指責美國和以色列策劃陰謀。儘管伊朗高調表態，但其在敘利亞的實際處境頗為脆弱，不僅領事館遭襲，更有伊斯蘭革命衛隊將領陣亡。此外，伊朗代理人、黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」甫與以色列達成停火協議，無暇顧及敘利亞局勢，可能助長反抗軍此次攻勢。

反抗軍此次攻勢不僅重創阿塞德政權，更可能重新定義敘利亞內戰的戰略態勢，引發更廣泛的區域動盪。人道危機也隨之而來，聯合國人道事務協調廳指出，阿勒坡公立醫院人滿為患，許多私人診所被迫關閉，數以千計居民為躲避戰火，紛紛逃往庫德族控制的東部地區。

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