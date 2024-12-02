北京備戰台海衝突 研究西方對俄制裁

華爾街日報披露，北京從烏俄開戰後即成立跨部會小組，專門研究西方制裁對俄國的影響，以備未來侵犯台灣時應對西方制裁。（美聯社檔案照）

2024/12/02 05:30

華爾街日報：設跨部會小組研擬因應方式 定期訪俄吸取經驗

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」一日獨家報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中國旋即成立一個跨部會小組，負責研究俄國在西方國家制裁下受到的衝擊及因應方式，定期訪俄與俄國央行、財政部等參與反制裁的機構會商，並將成果定期回報北京領導層，目的是吸取俄國經驗和教訓，以應對美國一旦針對台灣問題採取類似行動時，對中國的影響。

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關注3.3兆美元外匯儲備多元化

據報導，儘管美歐國家連番制裁，俄國經濟在烏戰期間展現驚人韌性，這在很大程度上歸功於中國持續採購俄國石油、天然氣，並提供從微電子到洗衣機等各類產品。相對地，中國也獲得戰略利益，即如何規避制裁的實際案例研究。中國為此成立的「跨部會小組」向負責經濟和金融事務的國務院副總理何立峰報告，何立峰可直達國家主席習近平，一直被視為保護中國經濟免受西方制裁的「總設計師」。

接近北京高層的人士指出，設立該小組並非意味中國即將入侵台灣，而是在為武裝衝突及其經濟影響的「極端情況」做準備。眼看俄國海外資產遭美國凍結，北京尤其關注自身逾三‧三兆美元的外匯儲備如何多元化，以及如何降低美國公債等以美元計價的資產。習近平去年秋季即罕見訪察國家外匯管理局，關切如何保護外匯儲備。據了解，北京小組對於規避制裁的方法、制裁能否刺激國內生產等層面興趣濃厚。

德國智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，俄國是西方制裁如何發揮作用，以及如何加以應對的試煉場，北京知道一旦台海開戰，中國將面臨與俄國類似的處境。雖然美國目前已限制先進半導體出口中國，並全面封殺電信巨擘華為，但台海危機引發的經濟戰規模遠大於此。美國智庫「大西洋理事會」和「榮鼎集團」推估，至少三兆美元的貿易和金融流動恐將中斷，相當於法國一年的國內生產毛額（GDP）。

俄貿易占比不高 對中支持有限

中國從俄國經驗汲取的一大教訓是，「做好準備」非常重要。戰前，俄國曾尋求外匯儲備多元化、經濟去美元化，並打造國內金融管道，儘管成功程度參差不齊，但正是這些舉措保護俄國經濟，並爭取適應時間。另一教訓則是，同盟有其價值和限制。例如，西方盟國可以合力將俄國主要銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並實施石油價格上限，但也因擔憂國內通膨，導致措施受阻。與此同時，俄國也以加強與中國、伊朗、北韓的關係進行反擊。

不過，一旦中國被制裁，以俄國目前在中國貿易占比不高來看，莫斯科可能無法提供同等支持，這也是習近平急於促進中俄貿易、深化中俄經濟關係的原因。

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