日美同盟再升級 石破茂喊話川普

日本首相石破茂29日在臨時國會發表施政方針演說，表示期盼提升日美同盟至新高度，希望就此與美國候任總統川普進行坦率討論。（路透）

2024/11/30 05:30

日相臨時國會施政演說 聚焦安保和外交政策

〔駐日特派員林翠儀／東京廿九日報導〕日本首相石破茂廿九日在臨時國會發表施政方針演說，聚焦於安全保障和外交政策；他表示，願就日美同盟與美國候任總統川普進行坦率討論，期盼把日美同盟提升到新高度。不過，演說中石破並未提及一貫主張的「亞洲版北約」構想。

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石破在十月成為日本第一○二任首相後立即解散國會，但自民與公明執政聯盟在隨後舉行的眾院大選大敗，議席未能過半，雖然以國會相對多數席次保住執政權，但陷入朝小野大的「跛腳政府」。本次臨時國會的最大任務就是在今年內通過二○二四年度的追加預算案，臨時國會廿四天的會期，預定在十二月二十一日閉會。

石破在十月首次發表施政方針演說，內容長逾九千字，今天以第一○三任首相發表的施政方針演說長達八六○○字，較十月少了近九百字，在歷任首相中仍算長篇大論；不過，日本經濟新聞評論認為「缺乏具體性」。

在安保和外交政策方面，石破強調，日美安保體制是日本外交與安全保障政策的中心，透過與美國下任總統川普坦率的意見交換，可相互提升美日兩國的國家利益，並有助於實現自由且開放的印度太平洋。

雙方主張立場後 推動與中戰略互惠關係

關於中國，石破表示，將在先前與中國國家主席習近平舉行會談的基礎上，主張應主張的立場之後，推動追求兩國共通利益的「戰略互惠關係」。對韓關係，石破則說，日韓建交將在明年屆滿六十週年，他將以頻繁舉行兩國領袖會談，增進彼此關係。據日媒報導，石破有意於明年一月訪韓。

在安保政策的具體作為上，石破提出改善自衛隊待遇和工作環境的措施，並納入明年度的預算案內。另一方面，也要引進「主動型的網路防禦」，以防止網路攻擊，並盡早向國會提出相關法案。

未提及亞洲版北約及修改日美地位協定

石破在競選自民黨總裁時提出主要政見，包括成立防災廳、地方創生交付金倍增等內容，在施政方針中多有著墨。不過對於設立「亞洲版北約」和修改日美地位協定兩項敏感議題，石破則未在演說中提及。

由於朝小野大，為尋求在野黨的協助，避免預算和法案遭到杯葛，石破政府必須某種程度納入在野黨的主張，或在政策上有所妥協，石破在演說中也提到將加強與在野各黨協商。關於調高現行所得稅起徵門檻年收入一○三萬日圓（約二十二萬台幣），他承諾，將於二○二五年度稅制修正時，討論相關事宜並上調。調高「一○三萬日圓徵稅門檻」是國民民主黨在眾院大選時提出的主要政見。

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