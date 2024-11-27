川普2聯邦案件 特檢撤訴

美國司法部特別檢察官史密斯（右）25日請求法官撤銷對總統當選人川普（左）的聯邦選舉妨礙和機密文件案相關指控。（法新社檔案照）

2024/11/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部特別檢察官史密斯，廿五日請求法官撤銷對總統當選人川普的聯邦選舉妨礙和機密文件案相關指控，華府聯邦地區法院法官楚坎隨後予以批准。該案指控川普試圖推翻現任總統拜登於二○二○年大選的勝選結果，史密斯在撤銷動議中表示，儘管他依舊認同相關指控，但依據司法部政策，現任總統不應面臨起訴，因此案件無法繼續。

華盛頓郵報報導，史密斯的這項決定，象徵司法部對川普的聯邦起訴告一段落，同時顯示川普律師團隊的策略奏效。川普似乎深知，重返白宮是避免審判的最佳方式，並聲稱這些指控「毫無根據且不合法」，民主黨在針對他的鬥爭上，「浪費超過一億美元納稅人血汗錢，我國過去從未發生過這樣的事」。準副總統范斯也在社群媒體強調，這些起訴具有政治動機，應確保類似情況不再重演。

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除妨礙選舉案，史密斯也向第十一巡迴上訴法院提出撤回川普在機密文件案中的共同被告身分。該案指控川普非法囤積機密文件，並妨礙政府取回，先前已遭佛州聯邦地區法院法官甘農以檢察官任命違法為由駁回。史密斯隨後提出上訴，但因川普再次當選總統，是否繼續上訴將由新政府司法部決定。

法律專家指出，川普可能在明年成立的新政府中全面清洗司法部相關團隊，甚至對調查人員採取報復措施。史密斯此舉顯示，檢方在政治與法律之間尋求平衡，既避免進一步激化政治爭議，又保留未來可能重新提起訴訟的空間。此外，美國聯邦最高法院先前關於總統豁免權的裁決，進一步限縮檢方的起訴範圍。最高法院認定，總統在執行公務時通常享有豁免權，成為史密斯調整策略的關鍵原因之一。

還有兩起地方刑事訴訟未決

除了聯邦案件外，川普在紐約與喬治亞州仍面臨兩起地方刑事訴訟。在紐約案中，他被指控於二○一六年大選前支付豔星封口費，以掩蓋婚外情，陪審團今年五月裁定川普卅四項偽造商業紀錄罪成立。然而，法官考量川普可能參選總統，將刑期宣判無限期延後。至於喬治亞州案件，川普涉嫌教唆官員推翻二○二○年選舉結果，目前進展緩慢。

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