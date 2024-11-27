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    香港清剿民主派 萬人在囚

    港版國安法實施後，香港民主派人士被清剿，公民社會和言論自由遭嚴重打壓，在囚人數增至9280人，創10年來新高。（法新社檔案照）

    港版國安法實施後，香港民主派人士被清剿，公民社會和言論自由遭嚴重打壓，在囚人數增至9280人，創10年來新高。（法新社檔案照）

    2024/11/27 05:30

    人數創10年來新高 陸委會示警人權危機

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海外港人組織「香港人權資訊中心」近日發表「香港酷刑和不人道處遇報告」，直指二○二○年「港版國安法」實施後，香港民主派人士被清剿，公民社會和言論自由遭嚴重打壓，香港在囚人數增至九二八○人，創十年來新高。陸委會示警，「港版國安法」下，人權保障出現系統性危機。

    港警濫權 且無獨立申訴機制

    「香港酷刑和不人道處遇報告」指出，香港人權狀況嚴峻，出現警察濫權、審前拘留、監獄內虐待，且無獨立申訴機制等，制度內的保障措施更被系統性削弱，不同的弱勢群體面對酷刑及不人道待遇問題。

    反送中後 在囚人數5年激增1/3

    據統計，二○一九年「反送中」運動後，港人在囚人數五年內激增三分之一，二○二○年至二四年上半年，由六九○二人增至九二八○人。更嚴重的是，未審先囚人數近十一年來大增逾一倍，二○一四年至二四年上半年，由一五六一人增至三五一四人，整體在囚人數比率由十八％增至卅八％，創下十年新高。

    報告揭露，截至今年九月，因「港版國安法」被捕人士，高達六十九％無法獲得保釋，其中卅四人已遭囚禁超過千日。香港人權資訊中心呼籲，香港政府應立即向聯合國禁止​​酷刑委員會提交報告，以促進公眾監督和問責；中國政府不得阻礙聯合國人權事務高級專員訪港，應為其調查無障礙地接觸提供便利。至關重要的是，中國須確保不會對這些訪問進行干擾，或針對與專家接觸的團體進行報復。

    報告呼籲，中國政府必須允許專家參觀相關拘留場所，並對拘留場所的生活條件和待遇進行徹底評估，以解決相關人權問題。各國應認真看待中國及港府，以政府權力或非官方手段，持續對人權維護者進行報復、恐嚇和跨國鎮壓。

    美眾院籲重估港經貿優惠待遇

    與此同時，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」廿五日也致函財政部長葉倫，指出自北京於二○二○年在香港全面實施「港版國安法」以來，「香港已由深受信賴的全球金融中心，淪為深化中國、伊朗、俄羅斯與北韓組成的極權軸心之間合作的關鍵要角」，在洗錢、逃避制裁和向俄國轉運遭管制的技術等方面，發揮「愈來愈大的作用」，呼籲政府重新評估香港的獨特經貿優惠待遇。

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