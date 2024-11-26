美副卿坎貝爾︰北韓俄國合作 北京很不安

美國副國務卿坎貝爾指出，中國對北韓與俄羅斯的接觸愈來愈感到不安，在美方與中方的某些討論中，可發現中方並不清楚北韓某些意圖，擔心北韓可能做出有違中國利益之舉。（歐新社檔案照）

2024/11/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對北韓派兵支援俄羅斯在烏克蘭的戰事，美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）指出，中國對北韓與俄國的接觸愈來愈感到不安，在美方與中方的某些討論中，可發現中方並不清楚北韓某些意圖，中方擔心北韓可能做出有違中國利益之舉。

英國「衛報」廿四日指出，坎貝爾近日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研討會上表示，北韓與俄國的接觸讓北京愈來愈不舒服，「在我們進行的一些討論中，我們似乎說出某些平壤尋求的事情，而這些是北京不知道的，北京擔心俄國的鼓勵或將導致平壤考慮採取可能不符合中國利益的行動，包括軍事行動」。坎貝爾還說，北京沒有直接批評莫斯科，但美方確實相信平壤和莫斯科之間日益加強的合作，令北京感到不安。

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日本外務省也對中國是否支持北韓出兵協助俄國攻打烏克蘭表示懷疑。日方官員表示，中國保持沉默，可能擔心朝俄軍事合作將有助於美國號召南韓和日本，在東亞建立更強大的同盟陣線。中國近期還罕見地向日本遞出橄欖枝，表示打算拆除安裝在目前由日本管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近專屬經濟區內的浮標，被視為試圖拉攏日本國內某些不想捲入美中衝突的勢力。

前中央情報局（CIA）中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）指出，中國媒體沒有提及北韓和俄國達成的戰略協議，也未報導北韓出兵助俄的消息，「中國如何解釋正在發生的事？以及如何在國際上應對自己的附庸國正在烏克蘭作戰的事實？歐洲人不會對北韓感到不安，但會對中國感到不安」。他直言，如果俄國進一步支援北韓發展核武，將促使美國加強在東亞的同盟，包括創建一個真正的「亞洲版北約」（Asian NATO），讓中國陷入困境。

澳國情處長︰俄若獲勝 恐提供中國先例

不過，澳洲國家情報處處長席瑞爾（Andrew Shearer）持不同看法，認為俄國能夠持續攻打烏克蘭，是因為中國在軍事、外交和軍民兩用技術上給予支持，「如果我們不正視這個事實，就無法擬定有效的策略」。日本駒澤大學法學系教授三船惠美也認為，中國不可能不知道俄國的計畫；中國不能看到俄國輸給西方，一旦俄國獲勝，將有助於中國為尋求控制台灣建立宣傳優勢和先例。

日本自衛隊下轄防衛研究所國際關係教授倉田秀也則指出，北韓正試圖建立一個「升級模式」，從戰術核武開始，擴展到針對日本的中程彈道飛彈、針對關島的中、長程飛彈，乃至針對美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。他也不相信美國在亞太地區的陸地或海上擁有中程核武器，足以對北韓發揮嚇阻作用。

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