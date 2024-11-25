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    川普抗中內閣 完成最後拼圖

    美國總統當選人川普宣布，提名保守派智庫「美國優先政策研究所」執行長羅林斯出任農業部長，完成其內閣人事佈局的最後一塊拼圖。（路透檔案照）

    美國總統當選人川普宣布，提名保守派智庫「美國優先政策研究所」執行長羅林斯出任農業部長，完成其內閣人事佈局的最後一塊拼圖。（路透檔案照）

    2024/11/25 05:30

    羅林斯任農業部長 獲讚「護農民、確保糧食自主」

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普廿三日宣布，提名保守派智庫「美國優先政策研究所」（AFPI）執行長羅林斯（Brooke Rollins，路透檔案照）擔任農業部長，完成其內閣人事佈局的最後一塊拼圖。羅林斯曾任白宮國內政策會議代理主席，是川普核心政策圈的重要人物。

    現年五十二歲的羅林斯畢業於德州農工大學，擁有農業發展學士學位，並取得德州大學法學院學位。她早年從事律師工作，後來加入德州州長裴利的團隊，並領導德州公共政策基金會的智庫運作，累積豐富的公共政策與農業經驗。

    羅林斯的提名需經參議院批准。若通過，她將接替現任部長威薩克（Tom Vilsack），領導擁有十萬名員工、年度預算達四三七二億美元的農業部，負責農業、林業、食品安全與營養政策的制定與執行。

    川普政策要角 曾任國內政策會議代主席

    川普在聲明中讚揚羅林斯，稱其致力於保護美國農民、確保糧食自主及振興農村。川普強調，農業是美國的基石，並承諾羅林斯將以支持農民為首要任務，全面推動農業政策。

    羅林斯未來將面對諸多挑戰，包括是否延續生物燃料稅收減免、重新談判「美墨加貿易協定」，以及應對川普計畫重啟關稅政策可能對農業造成的衝擊。在川普第一任期內，中國等國對美國農產品徵收報復性關稅，促使政府投入數十億美元補貼農民，以緩解貿易戰影響。

    另據路透引述消息人士報導，川普正考慮設置「俄羅斯—烏克蘭衝突特使」，人選可能為前駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）。川普曾承諾迅速結束烏俄戰爭，但尚未提出具體計畫。目前，美國並無專責烏俄衝突的特使。

    此外，川普提名他第一任期的總統副助理高卡（Sebastian Gorka）擔任白宮國家安全會議反恐主管，引發激烈爭議。前國安顧問波頓批評高卡為「騙子」，並形容此為「近代史上最糟的內閣任命」，指其極右翼立場及伊斯蘭恐懼症爭議不適任關鍵職位。民主黨全國委員會則指責高卡毫無反恐戰略經驗，認為此任命危險且不負責任。

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