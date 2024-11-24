反制間諜 瑞士理工學院招收中生加嚴

位於瑞士德語區的蘇黎世聯邦理工學院。（路透檔案照）

2024/11/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕瑞士德語區蘇黎世聯邦理工學院（ETH）上月針對來自伊朗、阿富汗、俄羅斯等受國際制裁國家的學生申請軍民「雙重用途」技術領域碩博士學程，收緊入學標準，稱措施符合瑞士打擊國際間諜活動相關法律，但受影響最大的卻是中國學生。「彭博」廿三日報導，ETH此舉可能引發德國其他大學仿效，因為它讓人們看到德語世界的大學是如何試圖在國安問題與追求學術開放及跨國合作之間取得平衡。

瑞士共有兩所聯邦理工學院，另一間是法語區的洛桑聯邦理工學院。ETH校方去年發布的研究顯示，校內大量外國學生和國際化傾向使其易受間諜活動影響。德國政府去年也發布文件，概述其在德、中大學合作的立場，點名科技研究進展恐造福中國軍方，呼籲各大學考量相關風險。

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因此，ETH上月決定就申請「雙重用途」技術領域設限，包括應用化學和物理、電信和資訊技術、工程、奈米技術和人工智慧；而審核申請者新標準將考量其先前就讀大學及其曾獲的政府獎學金，尤其是中國政府提供的獎學金，因為得主須簽署忠誠承諾並遵守意識形態規定。去年以來入學人數比二○一八年增加一倍的中國學生，受新制衝擊最大。ETH中生指責該措施有違瑞士國際中立立場，並揚言要「反歧視」。

可能引發德國其他大學仿效

報導稱，ETH做法可能引發德國其他大學仿效，畢竟德國境內大學去年共有近五萬名中生且約十％至十五％領有中國政府獎學金。德國校長會議的一位發言人對此表示，「各學校」正討論是否「在風險管理的背景下」建立對學生的審查程序。

其實不少國家早已有防範先例，如美國前總統川普二○二一年初卸任前，即以國安為由，限制赴美留學的中國理科研究生人數。拜登總統上台後繼續設限，且鑑於荷蘭在全球晶片供應鏈中的關鍵作用，甚至施壓荷蘭要求減少中生數量。但德國墨卡托中國研究所研究員雨龍指出，問題不在個別學生，而在於中國專制體制邏輯，即研究人員必須為國家戰略目標服務。

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