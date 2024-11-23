川普上任在即 金正恩嗆對話無用

北韓領導人金正恩日前發言暗示，不會在川普回鍋白宮後與之協商談判。圖為金正恩廿一日在平壤與北韓軍官合影。（法新社）

2024/11/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普即將在明年一月重返白宮前夕，曾三度與川普見面會談的北韓領導人金正恩廿一日表示，與美對話只會換來華府對北韓採取敵對政策，他還將朝鮮半島緊張情勢升高歸咎於美國挑釁，並強調唯有最強的國防力量才能捍衛和平。

根據北韓官媒廿二日報導，金正恩是廿一日在平壤舉行的武器裝備展開幕式上，發表上述批美談話。金正恩說，北韓曾盡可能與美國進行充分協商，然其結果並非美國願與北韓和平共處，而是華府徹底的武力立場，以及永不改變的侵略、敵對性政策。

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暗示川普 不會重啟對話模式

南韓國家統一研究院研究員洪敏（譯音）指出，金正恩此言看似在暗示川普，在重新展開任何談判之前，應該先表現出和平共存的意願，以及改變敵視態度，否則北韓不會在川普重返白宮後與之重拾過去的「對話模式」。北韓官媒迄今未公開提及川普回鍋，金正恩的發言亦未點名川普，但川普是唯一曾與金正恩會面談判的美國總統，兩人曾在川普首度執政期間的二○一八年與二○一九年，分別在新加坡、越南河內以及南北韓交界三度會面。

相較之下，川普長期來不斷吹噓他與金正恩的交情，曾稱兩國原會爆發死傷慘重的核戰，但最後因他與金正恩的私交而得以避免。

金正恩還將朝鮮半島緊張情勢升高歸咎於美國，指稱華府為施壓北韓、擴大核武同盟，以及在南韓部署戰略武器，恐引發核戰並陷朝鮮半島於歷來最嚴重危機；金正恩強調，朝鮮半島當前的緊張局勢絕非誤解，而是切身感受，捍衛和平唯一方式是能壓倒敵人的最強國防力量，這才是穩定和發展的保障。

金正恩表示，北韓執政黨與政府在任何情況下都不會坐視國安權遭到侵犯，也永遠不會親手破壞軍事平衡。南韓韓聯社指出，此言可解讀為北韓重申不會參與無核化談判。

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