女檢察長接司法部 共和黨人如釋重負

美國總統當選人川普廿一日宣布提名前佛羅里達州檢察長邦迪擔任司法部長，取代性醜聞與吸毒爭議不斷的原司法部長提名人蓋茲。圖為邦迪在今年十一月初總統大選投票前夕在北卡羅萊納州為川普站台。（美聯社）

2024/11/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普廿一日晚間任命前佛羅里達州檢察長、政治說客兼川普忠實盟友帕姆．邦迪（Pam Bondi，見圖，美聯社檔案照）出任新政府的司法部長，取代當天稍早因性醜聞纏身以致任命案獲國會批准希望渺茫、放棄入閣的前聯邦眾議員蓋茲。

川普2018年就屬意邦迪入閣

川普在宣布此一人事時，大讚曾任檢察官近廿年的邦迪工作表現優異，嚴懲暴力犯罪者、維護佛州街頭安全，與致力阻止毒品走私。但他話鋒一轉，痛批黨派色彩鮮明的司法部已淪為對付他本人與其他共和黨人的武器，而今隨著佛州首位女檢察長邦迪入主該部，司法部將重新聚焦打擊犯罪與讓美國再次安全；「我認識帕姆多年─她聰明又強悍，是『美國優先』鬥士，會是一名優秀的司法部長！」

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蓋茲黑料不斷 川普火速換人

邦上蓋下，讓川普得以延攬他本就屬意的邦迪入閣。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士的話說，川普在提名蓋茲前就考慮過愛將邦迪，以及早在首度執政的二○一八年，就相中邦迪入主司法部，川普在開除時任司法部長的塞申斯後說，他樂見邦迪加入他的政府，但最後未果。

五十九歲的邦迪現為與川普交接團隊關係密切的右派智庫「美國優先政策研究所」法律部門主管，曾是川普首次遭國會彈劾時的律師團成員，及在卸任佛州檢察長後轉往川普密友的公關公司擔任說客，曾幫卡達駐美大使館遊說。邦迪與同樣出身佛州政界的準白宮幕僚長威爾斯關係密切，二○一一年到一九年擔任佛州檢察長期間，曾與其他多個共和黨執政州質疑歐巴馬醫改案的合憲性，但也曾因收受川普基金會的捐款而放棄與其他州集體控告「川普大學」詐欺，並以捍衛佛州州憲為由反對同性婚姻而備受爭議。

川普向來力主任命親信擔任司法部長，以清除該部內所謂「深層國家」敵人。邦、蓋二人皆符合忠臣標準，但蓋茲與未成年人發生性關係等黑料不斷，已危及其任命案在參院中過關。CNN引述消息人士的話指出，川普廿一日一早致電蓋茲，沒有叫蓋茲退出，而是告訴蓋茲，他的任命案在參院中拿不到足夠過關的票；蓋茲隨後就宣布放棄司法部長提名。

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