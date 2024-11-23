防衛台烏對抗中俄 美智庫示警：須避免核戰

美國海軍尼米茲級核動力航空母艦喬治華盛頓號廿二日抵達日本橫須賀美國海軍基地靠港，展開時隔九年半的第二度在日本部署任務。美國駐日大使易曼紐強調，喬治華盛頓號是首艘配備最尖端匿蹤戰機F-35C的航艦，「嚇阻力將飛躍提升」。日本共同社指該艦將著眼於緊張加劇的台海與朝鮮半島局勢，負責周邊海域警戒任務。（美聯社）

2024/11/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄衝突升級，使核戰陰霾再次籠罩全球。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的「核子議題計畫」已在十八日發布的報告中示警，美國與中國、俄羅斯因台海、烏俄衝突對峙時，得避免爆發全面性核戰。

香港南華早報報導，五名學者針對台海、烏戰期間「戰略震懾失敗」情境下，中俄對美國盟友發動核武打擊時的華府戰略提出見解。五名學者一致認同避免全面爆發核戰的重要性，但方法和目標各異。

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美智庫布魯金斯研究院研究員席美妮指出，美國只有避免「總體性核戰」和「（任何地點）進一步核爆」兩項戰略目標；卡內基國際和平基金會資深學者潘達認為，華府的最高目標應是在難以掌控的緊張局勢升高為總體核戰時確保國家存續。

除了避免核戰的首要目標，密蘇里州大國際關係和戰略研究教授福特、南緬因州大政治學助理教授吉布森皆提出數個次要戰略目標，包括拒斥對手在戰場上的勝利，阻止對手尤其在核武使用上的任何優勢以及維持盟國關係；顧問公司「Strategy to Plans」主任威佛也強調要避免對手從使用核武的行為中受益。

中俄若用核武 需以軍事回應

所有學者皆同意在中俄使用核武打擊台烏的情況下需以軍事回應。潘達、福特和吉布森支持以非核武器打擊直接負責對美國及其盟友使用核武的部隊；威佛則提議直接以核武報復，否則恐變相鼓勵中俄進一步升高局勢；席美妮認為，美國的主要戰爭目標應是防衛台烏，當中又以避免進一步使用核武為第一目標。

報告依學者洞見歸納出戰爭內震懾三大原則，包括區域震懾、恢復同盟保證和制定危機前計畫、決策。報告指出，華府會需要多元且靈活的戰略工具，例如區域內的核威懾力，對華府在以核武選項回應的廣度上有其重要性，「美國決策人士應致力於使美國的核武力量多元化，藉由投資發展新的區域能力，使得美國總統具備更廣泛且可靠的選項，特別是當敵手祭出有限的核武威脅時更是如此」。

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