政權交接頻爆爭議 川普遭疑敵意接管政府

華盛頓郵報報導，美國總統當選人川普的政權交接團隊運作模式，無視多項權力交接規範，也拒絕與總務署合作，甚至未簽署必要的道德承諾文件。（法新社）

2024/11/21 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普正緊鑼密鼓地籌組新內閣，華盛頓郵報十九日報導，川普的政權交接團隊運作模式，被其親密盟友形容為對聯邦政府的「敵意接管」（hostile takeover）。川普無視多項權力交接規範，對二二○萬聯邦政府雇員的過渡安排，以及聯邦政府的運作，展現出與以往不同的模式。他拒絕與總務署（GSA）合作，甚至未簽署必要的道德承諾文件，導致團隊至今無法進入聯邦辦公室，或動用七百萬美元的就職典禮聯邦資金。

川普迴避聯邦機構參與，連與外國領袖的通話也未使用官方安全管道與傳譯。他曾公開表示，計畫大幅改革聯邦政府，包括裁減文官、削減預算，以及安插政治盟友等。報導指出，川普對聯邦機構的不信任，源於他認為這些機構在其第一任期內屢次阻撓施政，並洩漏機密文件。

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在內閣人選方面，川普的提名引發爭議，包括任命福斯新聞節目主持人赫格塞斯擔任國防部長、前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲出任司法部長，以及南達科他州州長諾姆擔任國土安全部長等。專家擔憂，這些人選的背景和專業資格恐無法勝任。川普也未讓聯邦調查局（FBI）按慣例進行關鍵人員的背景審查，甚至計畫在上任首日即授予被任命者安全許可，可能引發利益衝突與國安風險。

此外，川普與俄羅斯總統普廷的通話未經國務院協調，也未留下官方紀錄，事後克里姆林宮否認有此事，增加外交風險。川普將敏感背景審查工作交由私人律師伍華德（Stanley Woodward）負責，而非依循聯調局程序，引發外界質疑。聯邦參議院雖有權要求背景調查，但在共和黨掌控下是否制衡川普提名，仍有待觀察。川普更要求參院多數黨領袖圖恩支持他進行「休會任命」，以繞過參院同意程序。

川普的行為也被視為對透明度和權力制衡的削弱。專家批評他的作法形同「分贓制」。民主黨參議員范霍倫指責川普試圖撤除對行政權的所有監督，並呼籲共和黨拒絕成為擁立川普為王的工具。川普甚至暗示可能尋求第三任期，挑戰憲法對總統任期的限制，儘管被解讀為玩笑，卻已引發民主黨議員提案重申支持憲法兩任制規定的警覺。

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