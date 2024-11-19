主張監管Meta等巨頭 卡爾獲提名掌FCC

卡爾曾在2022年應邀來台。 （擷取自卡爾推特）

2024/11/19 05:30

前年曾訪台 川普讚「言論自由戰士」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統當選人川普十七日任命聯邦傳播委員會（FCC）資深共和黨籍成員卡爾（Brendan Carr），擔任該機構主席，讚揚他是「言論自由戰士」。卡爾也是首位訪問台灣的FCC委員，曾在二○二二年十一月應邀來台。

川普在聲明中表示，卡爾「反對那些扼殺美國人自由的監審規則」，並將「終結一直削弱美國就業創造者和創新者的監管攻擊，確保聯邦傳播委員會為美國鄉村地區提供服務」。卡爾在社群平台Ｘ上說，他對接任FCC主席一職感到「謙卑與榮幸」，「我們必須拆解那些壟斷者的審查機制，還給美國民眾言論自由權利」。FCC由五名委員組成，目前民主黨以三席對兩席佔多數，但川普明年將可任命一位新成員。

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卡爾先前曾公開贊成川普的政見，即減少監管規則，並懲罰川普及其盟友所稱具有政治偏見的電視聯播網。不過，卡爾也曾在保守派智庫「傳統基金會」主導的「二○二五計畫」（Project 2025）中撰寫有關FCC的章節，主張要對臉書母公司Meta、Google和蘋果（Apple）等科技巨頭進行監管。

準司法部長蓋茲醜聞指控 眾院議長反對公開紀律報告

與此同時，準司法部長蓋茲（Matt Gaetz）被控曾與十七歲少女發生性關係，還因涉嫌非法使用毒品、將競選資金轉為個人使用、在聯邦眾議院分享不當圖像或影片，以及其他疑似不當行為而遭到調查，是否夠格掌管司法部，成為近日熱議話題，共和、民主兩黨議員都呼籲公布他的紀律報告。不過，眾院議長強生十七日向「美國有線電視新聞網」（CNN）表示，眾院紀律委員會不應公布蓋茲調查報告，因為他已辭去議員職務，此舉涉及非常重要的協議、傳統和規則。

共和黨籍參議員穆林（Markwayne Mullin）同日向「國家廣播公司」（NBC）表示，蓋茲的紀律報告「絕對」至少應該提交給負責審核蓋茲就任司法部長的參院，讓參院了解情況。但他未提到是否應該向公眾公開。據了解，蓋茲曾因相同不當性行為指控而面臨司法部為期三年的調查，但調查結果並未提出刑事指控。

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