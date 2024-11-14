CIA新局長 視中國為最大威脅

美國總統當選人川普宣布，提名前國家情報首長雷克里夫出任中央情報局局長。（法新社檔案照）

2024/11/14 05:30

雷克里夫主張採更嚴厲政策 回應中國挑戰

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普十二日宣布，提名前國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）出任中央情報局（CIA）局長。雷克里夫以強硬立場聞名，尤其是在回應中國威脅方面表現突出；他曾多次警告，中國是美國及全球自由秩序的首要威脅，主張採取更嚴厲的政策，回應中國在經濟、軍事和科技領域的挑戰。

金融時報十三日報導，川普延攬將擔任國家安全顧問的瓦爾茲、內定將出任國務卿的佛州聯邦參議員魯比歐，以及向來對北京抱持高度批判立場的紐約州聯邦眾議員史蒂芬尼克擔任駐聯合國大使等抗中鷹派人士，執掌國安與外交政策，顯示他將對北京採取更強硬立場，希望藉由展現美國強大實力，避免台海爆發戰爭。

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曾任國家情報首長 強硬立場聞名

現年五十九歲的雷克里夫曾在川普第一任期尾聲（二○二○至二一年）擔任國家情報首長，之前是德州共和黨籍聯邦眾議員。他在任內以強硬對抗中國和伊朗等外國對手為主要任務，強調中國是自第二次世界大戰以來對美國和全球民主自由的最大威脅。他曾在華爾街日報撰文指出，北京計畫在經濟、軍事和科技上主導全球，呼籲美國反制這些挑戰。若其提名案獲得聯邦參議院通過，預期他將進一步強化中情局的反情報工作，特別是針對來自北京的威脅。

任命案為川普改革情報機構第一步

川普在聲明中表示，雷克里夫將成為「捍衛所有美國人憲法權利的無畏鬥士」，並確保美國的國家安全達到最高水準。這項任命案被視為川普重返白宮後改革情報機構的重要行動，華盛頓郵報認為，川普長期對情報機構抱持懷疑態度，認為這些機關試圖阻撓其施政及選戰，未來或將利用情報制定外交與國安政策，甚至做為打擊國內政敵的工具。

美聯社報導，雷克里夫於二○二○年總統大選前數週，罕見地召開深夜記者會，指控伊朗透過大量恐嚇電郵干擾美國選舉。此外，他也下令將二○一六年大選相關的俄羅斯情報資料解密，遭民主黨批評為政治操作，旨在影響選情。

延續抗中 外交與國安團隊選強硬派

認為美國應該對中國採取比現任總統拜登更強硬立場的外交政策專家，樂見這些人事安排。華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」常務董事塞耶茲（Eric Sayers）形容：「對於抗中鷹派人士而言，這就像是耶誕節早晨般令人嚮往」，川普欽點的這些強硬派人士不僅了解美國必須擁有堅實國防實力，也深知在經濟、科技、人權等其他領域與中國競爭的重要性。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）及喬治城大學中國專家杜如松指出，川普選擇瓦爾茲、魯比歐和史蒂芬尼克等人進入外交與國安團隊，暗示將有一組人推動強硬作為，而非交易性手段，這可能代表在盟友、人權、科技和台灣等方面，川普團隊與拜登團隊將會有更強的連貫性。

萊特海澤已在準備中國新關稅計畫

據傳可能被川普任命為「貿易沙皇」的前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），正向盟友傳閱備忘錄，準備向國會議員推銷新關稅計畫，倡議對中國商品徵收最少六十％關稅。華爾街日報獨家披露，「貿易沙皇」將負責監督包括商務部、美國貿易代表署等跨部會的貿易政策。據報導，川普可能在上任第一天就通過行政法令實施關稅，並探討國會是否可透過立法方式，實施新政府的關稅計畫。

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