強化危機供應鏈 美軍整合商業航運

美國國防部正與商業航運公司商討合作，以提升美軍在戰時的後勤補給能力。圖為丹麥海運業者馬士基集團的貨櫃船。（路透檔案照）

2024/11/02 05:30

若與中開戰 確保後勤補給充足順暢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」一日報導，美軍除積極擴充及升級軍備和技術外，也與商業航運公司密切協商合作，緊鑼密鼓將航運路線整合為美軍「危機供應鏈」的一環，以便在戰爭爆發時確保後勤補給充足且順暢，尤其是應對一旦與中國開戰，美軍必須跨越太平洋持續作戰的艱鉅任務。

美軍運輸司令部自去年底以來，每兩週與私人商業航運高階主管開會，討論如何確保戰時後勤補給能夠持續。然而，美軍的貨機和貨船數量不足且老朽，目前可利用的船舶僅四十四艘，其中有廿八艘將在八年內退役，新船採購卻一再延宕。

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中掌握大量商船 衝突時可削弱美國

強大的後勤則能嚇阻敵軍行動，而在戰時，後勤補給線是敵軍的主要目標。然而，中國如今是全球最大物流市場，北京控制本國商業航運商、外國港口設施和遍布全球的貨物數據網路，在衝突中即可發揮軍事用途，用以削弱美國。

二○○三年波灣戰爭期間，五角大廈派逾一六五艘船「暢行無阻」穿越大西洋進行補給，與中國開戰需在更危險的條件下運輸，且太平洋也比大西洋廣闊。一旦開戰，美軍約九十％物資須透過海運，但五角大廈目前僅保證可派出兩百艘船。甫退役的運輸司令部司令范歐沃斯特不諱言，「後勤承擔一切，關注卻比戰機還少」。

運輸司令部希望商業航運公司處理戰區以外的軍事後勤，承擔八十％貨運，需要數百艘船，五角大廈則專心處理前線的後勤補給。以燃料運輸船為例，美軍戰時需要逾百艘商船協助，目前已確保十艘。

相較之下，中國目前擁有七千多艘商船，規模達全球總數的六分之一，僅希臘可與中國比擬。美國國會為了糾正這種不平衡，允許海事局採購外國製造的二手船舶，改裝後供己使用，但目前僅九艘著手進行，被戲稱是「給癌症患者的繃帶」。

地理也是棘手問題，因為美中潛在戰鬥可能發生在台灣附近，這易於解放軍進行後勤補給，但美軍貨船大約需要三週才能橫渡太平洋，很容易被中國潛艦、戰機和火箭鎖定。自從納粹德國潛艦在二戰期間追捕橫跨大西洋的盟軍運輸船隊以來，美國就不曾面臨這種「後勤競賽」的挑戰。

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