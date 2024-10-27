美日韓國安顧問會議 關切台海 堅定挺烏

烏克蘭八月對俄羅斯庫斯克州發動突襲，如今面臨俄軍反擊力道逐漸增加，且北韓部隊可能增援等難題。圖為在庫斯克的烏軍士兵卸載T-72戰車砲彈。（法新社）

2024/10/27 05:30

關切北韓兵援俄國 恐非法戰爭波及印太

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局長秋葉剛男、南韓國家安保室長申源湜廿五日於華府召開三方國安顧問會議，席間談論三國共同面臨的全球、區域性挑戰，尤其著重北韓派兵援助俄羅斯對烏克蘭作戰，並重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

重申維持台海和平穩定重要性

據白宮聲明，北韓部隊部署俄羅斯是兩國軍事合作深化最新事例，美日韓對此表達嚴正關切，強調這只會使莫斯科野蠻、非法戰爭引發的安全後果擴展到歐洲之外，波及印太地區，呼籲俄、朝停止有關行動。三人重申美日韓協助烏克蘭自我防衛的堅定承諾，並讓俄羅斯為自身所作所為負起責任；另譴責北韓非法武器運輸、惡意網路活動以及派遣勞工赴海外工作收入用於資助大規模毀滅性非法武器、彈道飛彈計畫。

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聲明指出，三人強烈反對在印太海域任何片面試圖以武力、脅迫手段改變現狀行徑，重申維持台海和平穩定重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

白宮國家安全會議發言人柯比向媒體簡報時提到，當前在俄國東部數個訓練營的北韓部隊，可能有部分將被派遣至庫斯克地區，這是白宮首次公開提出北韓部隊部署庫斯克的可能性。美方最初評估約有三千名北韓士兵在俄國受訓，柯比稱當前數字或許更高。據南韓情報官員說法，派赴俄國的北韓部隊人數將在十二月增加至一萬名。

未預期北韓部隊發揮高效戰力

華爾街日報指出，俄羅斯聲稱約有七十萬名士兵正在烏克蘭作戰，北韓援助的人力相形有限，目的可能在於緩解俄軍持續深入烏克蘭陣地之際、得為防守庫斯克耗費的心力。

紐約時報報導，軍事專家預期北韓部隊無法發揮高效戰力。北韓軍隊自一九五○年代韓戰後便無參戰經歷，還得克服語言障礙、陌生地形及部隊文化差異等問題，即便是精英部隊，能夠發揮多少戰力仍是疑問。

烏軍八月六日突襲俄國庫斯克州起先大有斬獲，奪取約一○三六平方公里土地。但進入十月後，俄軍逐漸增加反攻強度，使烏軍失去近半戰果，目前僅佔有約六四七平方公里領地，且仍無法達成分散俄軍對烏東頓巴斯地區攻擊壓力的目標。

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