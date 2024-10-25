馬斯克天天抽百萬 另類催票被警告

美國司法部已對全球首富馬斯克創立的「美國政治行動委員會」以百萬美元獎金徵召登記選民一事的違法疑慮，發函警告。（路透檔案照）

2024/10/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕多家美國媒體廿三日報導指出，關於支持共和黨總統候選人川普的全球首富馬斯克所創立的「美國政治行動委員會」（America PAC），舉辦對七大搖擺州簽署支持擁槍與言論自由請願書的登記選民天天抽出一人獨得一百萬美元的活動，司法部已就此舉有違聯邦法律之虞，發函警告美國PAC。

據了解，司法部信件明白表示，對於知情蓄意向個人付費以鼓勵其在聯邦候選人競選活動登記投票的行為，聯邦法律早已明文禁止，並視之為犯罪行為，美國PAC上述行為恐有違法之虞。

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對此，美國司法部和美國PAC皆未回應媒體後續詢問。美國PAC之前自信滿滿，稱對這項舉措的合法性充滿信心。

鼓勵簽署言論自由及擁槍請願書

馬斯克五日首度亮相為川普同台輔選，六日即透過他的社群媒體Ｘ宣傳美國PAC第一波獎金計畫：任何人只要推薦賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州、亞利桑那州、密西根州、威斯康辛州等七大搖擺州選民，線上簽署支持憲法第一和第二修正案所載「言論自由」及「擁槍」正當防衛權的請願書，就可獲得四十七美元。

之後，馬斯克十九日在賓州參加挺川普造勢活動時又宣布，將每天隨機向一名簽署其請願書的七大搖擺州選民贈送一百萬美元。

至廿四日為止，賓州與北卡州分別有三名與一名登記選民贏得馬斯克的百萬美元獎金。馬斯克強調，不會對領獎人施加任何條件限制，唯一要求是他們必須擔任美國PAC請願書的代言人。

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