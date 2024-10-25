川普民調領先 賀工作滿意度創新低

美國共和黨總統候選人、前總統川普廿三日前往搖擺州喬治亞州澤布倫市出席宗教主題的造勢活動。（路透）

2024/10/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕兩份最新民調的結果顯示，美國共和黨總統候選人、前總統川普的支持率，微幅領先民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，反映出選民對川普的議題與過去政績持較正面看法，以及認為川普在處理經濟上的表現較佳。在此同時，川賀陣營分別在搖擺州進行最後衝刺，全美提前投票人數達創新高的近兩千五百萬。

華爾街日報廿三日公布該報在十九到廿二日所做的最新民調，結果顯示，倘若今天就投票，四十七％的受訪者會把票投給川普，四十五％投給賀錦麗，形同逆轉八月民調時賀錦麗以兩個百分點領先川普的結果。儘管如此，華爾街日報說，兩個百分點的差距仍在民調誤差範圍內，意味川、賀兩人都有可能是實際上的領先者。

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該民調結果還顯示，一連串負面競選廣告與候選人本身的表現，已損害選民在賀錦麗剛取代拜登總統與川普對決後對她所產生的正面觀感；選民對賀錦麗的看法自八月起轉趨負面——八月時的正負觀感相當，而今則是負面比正面多八個百分點，即五十三％對四十五％。此外，選民對賀錦麗擔任副總統的工作表現滿意度也創新低，逾半數（五十四％）不滿意她當副手的表現，四十二％滿意。

至於英國金融時報與美國密西根大學羅斯商學院廿四日公布的最新民調，也反映出類似結果：四十四％已登記選民更信賴川普能處理好經濟問題，險勝賀錦麗的四十三％，凸顯民主黨未能說服選民現在的日子比四年前好過。此外，該民調還發現，在被問到誰能讓自己的經濟狀況更好時，川普也以四十五％比卅七％領先賀錦麗，顯示賀陣營的經濟牌在選戰末期漸失動力。

全美提前投票人數創新高

競選方面，賀錦麗廿三日在搖擺州賓州出席美國有線電視新聞網（CNN）主辦的「總統市政廳會議」接受問答，直言川普是法西斯主義者；她廿四日偕前總統歐巴馬轉戰另一搖擺州喬治亞州，廿六日則與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬合體前往第三個搖擺州密西根州。至於川普廿三日在喬治亞州舉行宗教為主題的造勢集會，肯定喬州提前投票情況創下新紀錄，強調很多州都是如此，「我們做得非常好，希望能修復國家」。

賀錦麗廿三日在賓州阿斯頓出席一場市政廳式的活動與選民進行問答。（法新社）

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