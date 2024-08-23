彭斯投書示警 勿讓台灣淪陷

美國前副總統彭斯廿一日投書華盛頓郵報，指稱共和黨內部正瀰漫一股新孤立主義，並警告絕對不能任由台灣落入中國之手。圖為彭斯今年六月在一場會議上發言。（歐新社）

2024/08/23 05:30

憂心黨內瀰漫新孤立主義 若屈服棄台 將危及全球

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前副總統彭斯與美國保守派智庫「傳統基金會」創辦人佛訥廿一日以「我們不能向孤立主義者屈服，台灣絕不能淪陷」為題投書華盛頓郵報，警告共和黨內部刻正瀰漫一股令人不安的新孤立主義，呼籲美國人民絕對不能讓台灣陷落。

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台灣 阻中印太擴張的關鍵屏障

該投書以美國二戰名將麥克阿瑟將軍當年所言破題，稱美國過去七十多年來一直聽從麥帥的警告，即任由共產中國控制台灣的後果嚴峻、美國利益將因此受到嚴重威脅，以及中國統治台灣「將是極其重大的災難」，以致挺台在過去數十年來一直是美國印太戰略基石，歷任美國總統認識到台灣是遏阻共產勢力在該區擴張的關鍵屏障，以及兩大黨領袖幾乎一致認為，棄台與任之落入中共之手不僅有違美國價值，還危及美國與自由世界的安全繁榮。

而今，即便習近平坦言意欲併吞台灣，共和黨內卻出現一股令人不安的新孤立主義色彩，主張背棄台灣與其他盟友。此等偽裝為現實主義的新孤立主義，摒棄自二戰以來支撐美國外交政策的戰略要務；前總統川普日前受訪時稱美台相距千里遠但中台比鄰相依，更是此等情緒的典型，反映出對美國世界角色的理解極其狹隘，以及對美國不再與台灣接觸之深遠後果的無知。

彭、佛說，重點不是距離，美國身為世上唯一的真正超級強權，完全有能力將武力投射到世上每個角落。距離無礙捍衛美國利益之責。

棄台 危及自由世界的安全繁榮

投書強調中國吞併台灣意在控制全球半導體供應，一旦台灣遭到入侵，全球大部分晶片製造能力恐遭破壞或被毀，進而導致全球經濟陷入衰退，甚至徹底蕭條。

最令人擔憂的是，台灣落入中國之手恐引發新一輪核武軍備競賽—除了大國間相互較量，擔心中國入侵與不再相信美國威懾力的亞洲小國亦恐參戰。台灣一旦遭中國吞併，美國的安全承諾將被視為空頭支票，其他許多國家將自認除了發展核武別無選擇，平添核子擴散甚至核戰的風險。

彭、佛直言，棄台利害關係太大，美國必須堅定挺台，原因除了美國自詡是全球警隊，更因為此舉符合美國國家利益。美國不能被孤立主義者帶入歧途，而是必須繼續領導與履行承諾，確保台灣保持自由與安全。

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