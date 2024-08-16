美部署新長程空對空飛彈 印太嚇阻力大躍進

美國與法國海軍13日在菲律賓海舉行聯合演習，以提升雙方的協同作戰能力。圖為美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「杜威號」（右），以及法國阿基坦級巡防艦「布瑞塔尼號」（左）。（取自美國軍聞網站DVIDS）

2024/08/16 05:30

AIM-174B飛彈射程400公里 改變南海軍事平衡

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透十四日報導，美國海軍在印太地區最新部署的AIM-174B超長程空對空飛彈，預示著南海軍事平衡可能發生改變。該型飛彈是雷神公司（Raytheon）基於「標準六型」（SM-6）防空飛彈開發的全新武器，其超遠射程將顯著提升美國在印太地區的軍事嚇阻力。專家指出，美國將可藉此確保航空母艦這類重要資產的安全，並對中國軍事目標發動長程打擊。

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射程超越中國霹靂-15 守護美航艦安全

專家認為，AIM-174B飛彈將扭轉中國在空中作戰範圍上的優勢，成為美軍在南海高度緊張局勢下展現力量的重要工具。AIM-174B具備三項主要優勢：首先，其射程達四百公里，遠超過現有的AIM-120中程空對空飛彈，使美國戰機能在更遠的距離外發起攻擊。其次，該飛彈技術基礎源自於已成熟的標六系統，無需新闢生產線。最後，AIM-174B與美國盟國澳洲的部分戰機兼容，可增強美軍及其盟國的聯合作戰能力。

若台海有事 可直接威脅中國軍機

據報導，美國海軍若要回應從印尼東北部延伸到日本本土的「第一島鏈」內發生的任何類型南海衝突，其操作位置距離中國將只有短短數百公里；若是要在中國入侵台灣時予以支援，距離還要更近。台北智庫「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲指出，AIM-174B將改變這一局面，能夠讓解放軍的反航艦軍機無法打擊到目標，甚至在台海衝突中對中國軍機構成威脅。

不願透露姓名的美國國防科技分析師說，AIM-174B將使美軍在南海衝突中取得更深的戰略推進，迫使中國改變戰術，因為該型飛彈將對緩慢且不靈活的大型戰機構成更大威脅。最重要的是，AIM-174B的射程超越中國的「霹靂-15」空對空飛彈，使得美軍戰機能讓航艦免於威脅的範圍更廣，並能安全打擊高價值的中國目標，例如指管飛機。

霹靂-15的射程達二五○公里以上，使得中國戰機能夠在美軍戰機尚未進入射程時便發動攻擊，AIM-174B的開發正是為了應對這項挑戰。儘管美國空軍也在秘密研發另一款超長程空對空飛彈AIM-260，但AIM-174B是填補現階段需求的首要解決方案。

另一方面，美國海軍第七艦隊十五日發表聲明，指出美國與法國海軍十三日在菲律賓海舉行聯合海上演習，以提升雙方的協同作戰能力。參與這次演習的船艦，包括美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey），以及法國阿基坦級巡防艦「布瑞塔尼號」（FS Bretagne），操練項目包括編隊航行、聯合通訊，以及模擬海上燃料補給作業等。

美國海軍已在印太地區部署AIM-174B超長程空對空飛彈，可能改變美國和中國在南海的軍事態勢。圖為掛載AIM-174B飛彈的美國海軍F/A-18E大黃蜂戰機。（取自X平台）

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