南海危機升「高」 中菲互控黃岩島上空挑釁

菲律賓空軍的NC-212型螺旋槳輕型運輸機。（取自網路）

2024/08/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國與菲律賓軍方十日互控對方日前在南海黃岩島上空入侵領空與進行騷擾，菲方稱中國軍機進行危及其人員生命安全的「危險與挑釁行為」，中方則怒嗆菲國侵權挑釁、歪曲炒作。

菲律賓參謀總長布勞納在聲明中指出，此事件發生在八日，兩架中國空軍飛機當天上午九時許進行危險操作，在菲國NC-212i螺旋槳飛機飛行路徑上投擲數枚照明彈；中國軍機在菲律賓享有主權與管轄權的空域內干擾合法飛行作業，違反航空安全相關國際法規；菲國軍方強力譴責中國人民解放軍空軍的危險且挑釁行動，中方的行為危及從事海上安全任務的菲國人員的生命，所幸菲國飛機機組人員平安返回菲國北部空軍基地。

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菲國軍方說，涉及這次事件的中國軍機是多用途戰鬥機，但未說明型號；至於菲國NC-212i軍機在十點鐘左右安全返回克拉克空軍基地。

中國國防部官網十日傍晚貼出南部戰區的聲明，指稱菲國空軍一架NC-212型機八日罔顧中方多次警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動；中方依法進行識別查證、追蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。聲明反嗆菲國「立即停止侵權挑釁、歪曲炒作」，並放話中國對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權，「戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。」

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