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否認內鬼埋炸彈 革命衛隊稱哈尼耶死於拋射武器

哈瑪斯政治領袖哈尼耶在德黑蘭遇襲身亡，伊朗、真主黨誓言向以色列報復。圖為示威群眾在葉門聯合國辦公室外高舉哈尼耶肖像示威抗議。（路透）

哈瑪斯政治領袖哈尼耶在德黑蘭遇襲身亡，伊朗、真主黨誓言向以色列報復。圖為示威群眾在葉門聯合國辦公室外高舉哈尼耶肖像示威抗議。（路透）

2024/08/04 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕伊朗伊斯蘭革命衛隊三日發布聲明，指在德黑蘭下榻賓館遇襲身亡的哈瑪斯政治領袖哈尼耶，是被一枚從賓館外發射的「拋射武器」炸死，「此次恐怖行動的彈頭約七公斤，引起強烈爆炸」。聲明強調，以色列在這次襲擊得到了「美國支持」，「我們將在適當的時間、地點與方式進行嚴厲報復」。

革命衛隊未說明是何種「拋射武器」，但以國i24NEWS網站曾披露，攻擊武器是一枚以製反坦克飛彈。不過，美國紐約時報曾引述多方消息，指哈尼耶是被在兩個月前預先埋藏的炸彈炸死。紐時三日持續報導，此重大安全漏洞令伊朗當局顏面大失，伊朗在過去兩天已逮捕超過廿四人，包括高階情報官員、軍官和賓館員工。

無獨有偶，英國每日電訊報三日獨家報導，以國情報機構「摩薩德」祕密收買革命衛隊負責保護高官安全的兩名伊朗特務，在哈尼耶下榻賓館的三個不同房間放置炸藥，他們在七月卅一日凌晨兩點引爆炸藥，成功完成暗殺行動。據稱兩人已逃離伊朗，但有消息稱他們仍在國內。

透露消息的伊朗官員說，賓館監視器影像發現這兩名特務行動鬼祟，在幾分鐘內進出賓館多個房間。伊朗官員說，摩薩德原始計畫是趁哈尼耶五月參加伊朗前總統萊希的葬禮時發動暗殺，但因現場人數眾多，失敗可能性高而取消行動。

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