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四方安全對話暗批中國 澳美印日：反對片面改變現狀

日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」廿九日在東京舉行外交部長會談，圖為日本首相岸田文雄（中）在會後與印度外長蘇杰生（左起）、日本外務大臣上川陽子、澳洲外長黃英賢、美國國務卿布林肯等人合影。（路透）

日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」廿九日在東京舉行外交部長會談，圖為日本首相岸田文雄（中）在會後與印度外長蘇杰生（左起）、日本外務大臣上川陽子、澳洲外長黃英賢、美國國務卿布林肯等人合影。（路透）

2024/07/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／東京廿九日報導〕日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）廿九日在東京舉行外交部長會談。鑑於中國在東海和南海的擴張動向日益加劇，四國外長就維持和強化海洋秩序的合作達成共識。聯合聲明以未點名方式批評中國在東海和南海的擴張行徑，強調「強烈反對企圖憑藉武力片面改變現狀的行動」。

關切東海、南海情勢 將強化海洋秩序合作

這次Quad外長會談是繼去年九月後第八次召開，也是相隔四年在日本召開。除輪值主席日本外務大臣上川陽子，與會者還包括美國國務卿布林肯、澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生等。上川致詞表示，在國際秩序受挑戰情況下，共享自由和民主價值的四國，為實現基於法治的「自由開放印太」而合作，至關重要。

四國外長在會中針對中國在東海和南海加強擴張，以及北韓情勢等問題交換意見，也就共同解決印太地區國家的問題，包括網路安全、通訊網路整備，以及強化海上執法能力等事項，確認將對東南亞和太平洋島國等提供支援。

聯合聲明指出，「我們嚴正關切東海和南海情勢，並重申強烈反對任何企圖以武力或威脅改變現狀而採取的片面行動」，「針對在南海進行爭議島礁軍事化，以及脅迫威嚇性的軍事演習，我們持續表達強烈關切」。

此外，澳洲外長黃英賢也宣布成立「電纜連結及韌性中心」，計畫在未來四年內投資一八○○萬澳幣（約三．九億台幣），以促進南太國家間的通訊連接。黃英賢強調，該中心是四國在區域內合作的重要展現，旨在應對印太地區最急迫的挑戰。

對此，中國外交部發言人林劍聲稱，美日印澳四邊機制煽動對立對抗，遏制他國發展，與求和平、謀發展、促合作、圖繁榮的亞太大勢背道而馳，注定不得人心。

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