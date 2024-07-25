賀錦麗副手 2州長1參議員呼聲高

英國金融時報報導，賀錦麗的副手人選以北卡羅來納州長古柏（左起）、亞利桑那州聯邦參議員凱利、賓州州長夏皮洛3人呼聲最高，也最受金主青睞。（美聯社）

2024/07/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕隨著二○二四年美國總統大選民主黨候選人確定「拜下賀上」，各大媒體忙不迭地臚列或點名準民主黨總統候選人賀錦麗的副手人選，一般認為，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），以及北卡羅來納州長古柏（Roy Cooper）三人呼聲最高，也最受金主青睞。

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）就賀錦麗搭檔列出十人名單、英國廣播公司（BBC）有九大人選，美國有線電視新聞網（CNN）則點將八人；英國金融時報引述接近賀錦麗的民主黨大金主的說法，稱副手名單已縮小到只有夏、凱、古三人；三人皆獲民主黨的華爾街與好萊塢金主支持，目前正接受前總統歐巴馬政府的司法部長霍德審查。

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根據金融時報，夏、凱、古三人與賀錦麗皆有私交，其中古柏與賀錦麗是同期的州檢察長，數週前還曾同台為拜登造勢；也當過州檢察長的夏皮洛與賀錦麗相識近廿年；退伍軍人兼太空人凱利及其妻、曾遭槍擊的前聯邦眾議員吉佛茲（Gabby Giffords），與賀錦麗關係密切。金融時報說，不少華爾街金主屬意五十一歲的夏皮洛，認為他年輕有活力，能幫賀錦麗拿下關鍵搖擺州賓州；另有大金主中意凱利，看上他的太空人經歷，以及在另一搖擺州亞利桑那州的高人氣。

除了夏、凱、古三人外，CBS、BBC與CNN也不約而同點名肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer），以及加州州長紐松（Gavin Newsom）等五人；CBS另點名馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）；BCC則點名曾與前總統川普槓上的退役海軍上將麥克瑞文（William McRaven）。

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