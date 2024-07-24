范斯砲轟民主黨污辱選民 賀比拜更極端

美國共和黨副總統提名人范斯22日在首場個人造勢活動中，痛批可望代表民主黨參選總統的現任副總統賀錦麗，指她「比（現任總統）拜登糟糕百萬倍」。（法新社）

2024/07/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨副總統候選人范斯廿二日在首場個人造勢集會上，指責民主黨領袖逼退拜登總統的行為，是對美國民主的威脅，他還重砲抨擊民主黨籍副總統賀錦麗，稱她「比拜登糟糕百萬倍」。

美聯社報導，范斯在康乃狄克州密德城的高中母校和維吉尼亞州瑞福德舉辦造勢活動。他刻意選擇鐵鏽帶（Rust Belt）和小鎮做為宣傳地點，藉此凸顯他做為保守派民粹主義者的形象，並強調這些地方被拜登政府所遺忘。他將拜登政府的施政表現，特別是通膨和移民問題，歸咎於賀錦麗，並預告這將成為川普競選團隊攻擊賀錦麗的主要策略。

請繼續往下閱讀...

批少數菁英威脅美國民主

范斯痛抨民主黨提名候選人的方式，是「金融巨鱷」索羅斯、前總統歐巴馬和一些菁英聚集在「煙霧瀰漫的房間」裡，決定把拜登拋下海，這種行為污辱了選民，更威脅美國民主根基。他認為民主黨形同將總統提名權交給少數菁英掌控，將進一步加劇美國政治兩極化。

「煙霧瀰漫的房間」暗指民主黨人在不透明環境中，私下決定逼退拜登，而非循公開、民主的程序。范斯還指責賀錦麗是「拜登政府一切失敗的共犯」，並批評她對於拜登的精神狀態撒謊。他更將自己軍旅生涯和創業經驗，與賀錦麗「過去廿年領公帑」的經歷做對比，試圖塑造賀錦麗缺乏實務經驗的形象。

范斯在維吉尼亞州集會上說道，「歷史將會記得拜登不只是一個半途而廢的人，事實上他就是，還會記得他是美國史上最爛的總統之一。但我的朋友們，大家都知道賀錦麗更爛百萬倍，每個人都知道這點」。

范斯指控拜登與賀錦麗聯手推翻前總統川普任內的移民政策，造成邊境危機其實就是一場「賀錦麗危機」。他還說賀錦麗比拜登「更極端」，稱她有意廢除聯邦移民執法單位和國內警察機構。

范斯開玩笑說，他很沮喪，因為他現在不能與賀錦麗辯論，而賀錦麗將在九月與川普在辯論台上對決。目前尚不清楚范斯和民主黨提名的副總統候選人是否會在大選前進行辯論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法