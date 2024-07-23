配角變主角 賀錦麗層層考驗在眼前

美國現任副總統賀錦麗在總統拜登宣布退選後，旋即表態爭取提名，獲得拜登本人及黨內大老力挺，被視為民主黨抗衡共和黨候選人川普的最有力人選。（法新社檔案照）

2024/07/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗出馬迎戰前總統川普，造就一場前所未有的總統大選。「華盛頓郵報」和「紐約時報」指出，賀錦麗如何在八月民主黨全國代表大會前擘劃自己的總統格局，凝聚民主黨向心力，以及如何在沒有經歷過以她為主角的嚴峻選戰考驗下，應對川普犀利的攻勢，都預示民主黨勢必走上一條不確定的道路。

華郵指出，民主黨雖可依據規則推選賀錦麗出戰川普，但沒有任何規則可以讓一個原本只是忠於拜登、捍衛拜登的次要角色，突然成為領導者。選前換將看似簡單且明智，實際上將伴隨一系列挑戰。首先，曾在二○二○年民主黨黨內初選前黯然退出的賀錦麗，現在能否充分鞏固黨內對她的支持，能否證明自己是比拜登更有說服力的領袖，甚至是更厲害的王牌，備受質疑。儘管初步民調顯示，賀錦麗出戰川普的結果會略好於拜登，但她沒有經歷過以她為主角的競選考驗，也沒有面臨過川普即將加諸於她的各種批判。

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其次，在政策上，賀錦麗過去必須與拜登保持步調一致，因此未能凸顯自己與拜登的差異。除了有機會成為首位女性美國總統外，能夠帶著什麼願景挺身而出？還是只能強調她比拜登更年輕、更有活力？八月十九日將在芝加哥揭幕的民主黨全代會，將是她定義自己獨立的時刻，且在此之前她還得應對黨內挑戰者。在近四千名黨代表中，任何人只要取得三百名代表背書，即可獲得提名參選總統。

須提出新願景 並加強好感度

民主黨眼前的困境是，如何在一個被視為公開、公平的過程中提升賀錦麗的地位，但又不會製造混亂和分裂。事實上，共和黨已開始指責民主黨「不民主地」逼退拜登，無視初選選民的意願。即使賀錦麗順利獲得提名，她還必須在短時間內挑選競選夥伴，同時推動反川普的競選活動。

另一個警訊是，大多數選民長期以來對賀錦麗持負面看法。在今年幾乎所有全國和搖擺州民調中，她都落後川普。紐時最近對賓州民調結果顯示，僅四十二％對她抱有好感，遠低於二○二○年以前該州對拜登的好感度五十一％，甚至低於該州目前對川普的好感度四十六％。

更關鍵的是，許多選民認為拜登該退選，主因並非高齡，而是認為國家正朝錯誤方向前進，尤其對經濟和移民深感擔憂，這兩項正好是選民強烈認同川普的部分。賀錦麗是一位新面孔，在某種程度上，光是如此即可滿足選民對改變的渴望，但她仍是拜登政府的一部分，將面臨相同挑戰。

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