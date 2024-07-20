龐皮歐批中為美最大威脅 盛讚川普政績

川普政府時期的美國國務卿龐皮歐十八日在共和黨全國黨代表大會上幫前長官助講，大讚川普任內的外交成就，稱當時沒有中國間諜氣球飛越美國。（歐新社）

2024/07/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐十八日在共和黨全國黨代表大會登台推崇前長官共和黨總統候選人川普，稱中國在川普主政時才不敢施放間諜氣球飛越美國上空；同日，四年前曾與川普爭奪共和黨總統候選人的佛羅里達州聯邦參議員魯比歐說，川普若重返白宮，美國應該會繼續支持台灣。

也曾在川普政府帶領中情局的龐皮歐，是在共和黨全代會最後一天為壓軸發表接受提名演說的川普暖場的眾人之一。他大讚川普政府在外交上的豐功偉業，包括滅了伊斯蘭教激進組織伊斯蘭國、遏制住俄羅斯總統普廷的邪惡、三度舉行高峰會讓北韓不再躁動、美軍從阿富汗光榮撤離，也沒有中國間諜氣球飛越美國…「要是我當國務卿時有中國間諜氣球飛越美國，我早就是下台一鞠躬了」。

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抗中急先鋒的龐皮歐也批評拜登政府在俄羅斯入侵烏克蘭上「軟弱」，以及對待非法移民比對自己的公民還要好。龐皮歐說，中國共產黨時至今日仍是美國最大威脅，但美國在川普執政時期的抗中力道前所未見…「各位女士先生，簡言之，就是我們每天都把美國擺在第一位」；反觀拜登及其副手賀錦麗又做了什麼？幾乎完全沒給美國帶來安全與繁榮…龐皮歐還特別向軍方喊話，稱拜登政府讓美軍倉皇撤離阿富汗真讓他覺得噁心。龐皮歐說：「我們無法相信拜登政府。」

魯比歐：美應會繼續支持台灣

此外，美國國會參院知名抗中友台派魯比歐十八日在全代會場外被問到川普日前受訪時稱台灣支付保護費一事表示，台灣所面臨的「生存威脅」，意味台灣應該增加國防支出；川普若勝選重返白宮，他預期川普會繼續支持台灣…「他（川普）會做他在第一任期時做過的事，那就是…繼續支持台灣」。魯比歐還說，他不能代重返白宮後的川普發言，但他對於美國會支持台灣與竭盡所能阻止中國入侵（台灣），「毫無疑慮」。

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