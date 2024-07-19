美示警:中俄擴張加速 太空陷危險境地
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防情報局局長克魯斯十七日於美國「阿斯本安全論壇」指出，中國和俄羅斯皆認為「在衝突發生早期，甚至在衝突發生之前，利用太空是威懾或逼迫對方行動的重要能力」，中俄「使用反太空能力的意願越來越強烈」且愈來愈願意放下彼此間的長期猜疑和敵意，以便與美國競爭時佔優勢，恐對美國自衛能力產生深遠影響，「我們需要做好準備。」
面對國會議員二月呼籲就俄國新反衛星能力相關「所有訊息」解密，克魯斯十七日重申白宮掌握訊息，「近十年來，我們一直在追蹤俄國設計將核武送入太空的能力的意圖」；並直指俄國「不打算放慢腳步」，「他們已經取得了進展，我們認為他們已經接近目標了」。
請繼續往下閱讀...
克魯斯表示，中國在太空領域的快速擴張同樣令人擔憂，「它們正處於以前從未使用過的多個軌道上」，且中國在定向能武器、電子戰能力和反衛星技術方面投入巨資，「中國是唯一一個比美國更具有太空理論和太空戰略的國家，他們訓練和演習太空和反太空能力的方式是我們前所未見的」。
出席論壇的美國太空司令部司令懷廷也表示，「中國正在太空中建立一個殺傷網，「在過去六年中，他們在軌道上的情報、監視和偵察衛星數量增加了兩倍——數百顆衛星，再次強調，這些衛星是專門為尋找、定位、跟蹤目標而設計的，並且將潛在地與印太地區的美國和盟軍交戰」；美方希望能與中方討論太空安全問題，以免因溝通不暢導致誤解而出現意外行為。
對於美國稱俄羅斯試圖將核武送入太空，俄方五月斥之為「假新聞」。中國駐美大使館發言人劉鵬則反咬「美國一直在編造所謂中國的『外太空威脅』，其實質是為美方謀求稱霸外太空製造藉口，也是美方固守冷戰思維、轉嫁自身責任的又一表現」。