美示警:中俄擴張加速 太空陷危險境地

美國國防情報局局長指責中俄令太空陷入危險境地。圖為俄羅斯把聯合號太空船運往哈薩克的拜科努太空發射場的檔案照。（法新社）

2024/07/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防情報局局長克魯斯十七日於美國「阿斯本安全論壇」指出，中國和俄羅斯皆認為「在衝突發生早期，甚至在衝突發生之前，利用太空是威懾或逼迫對方行動的重要能力」，中俄「使用反太空能力的意願越來越強烈」且愈來愈願意放下彼此間的長期猜疑和敵意，以便與美國競爭時佔優勢，恐對美國自衛能力產生深遠影響，「我們需要做好準備。」

面對國會議員二月呼籲就俄國新反衛星能力相關「所有訊息」解密，克魯斯十七日重申白宮掌握訊息，「近十年來，我們一直在追蹤俄國設計將核武送入太空的能力的意圖」；並直指俄國「不打算放慢腳步」，「他們已經取得了進展，我們認為他們已經接近目標了」。

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克魯斯表示，中國在太空領域的快速擴張同樣令人擔憂，「它們正處於以前從未使用過的多個軌道上」，且中國在定向能武器、電子戰能力和反衛星技術方面投入巨資，「中國是唯一一個比美國更具有太空理論和太空戰略的國家，他們訓練和演習太空和反太空能力的方式是我們前所未見的」。

出席論壇的美國太空司令部司令懷廷也表示，「中國正在太空中建立一個殺傷網，「在過去六年中，他們在軌道上的情報、監視和偵察衛星數量增加了兩倍——數百顆衛星，再次強調，這些衛星是專門為尋找、定位、跟蹤目標而設計的，並且將潛在地與印太地區的美國和盟軍交戰」；美方希望能與中方討論太空安全問題，以免因溝通不暢導致誤解而出現意外行為。

對於美國稱俄羅斯試圖將核武送入太空，俄方五月斥之為「假新聞」。中國駐美大使館發言人劉鵬則反咬「美國一直在編造所謂中國的『外太空威脅』，其實質是為美方謀求稱霸外太空製造藉口，也是美方固守冷戰思維、轉嫁自身責任的又一表現」。

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