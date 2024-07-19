范斯捍衛勞工 提名演說5轟中國

范斯在演講中描述祖母如何在他母親與毒癮對抗掙扎時將他撫養長大，當場高喊「媽媽，我愛你」，並在下台後與母親緊緊相擁。（美聯社）

2024/07/19 05:30

大讚川普堅毅 疾呼團結愛國

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨俄亥俄州聯邦參議員范斯十七日在共和黨全國黨代表大會上發表副總統候選人提名演說，右捧力圖回鍋的競選搭檔前總統川普，左批尋求連任的民主黨總統拜登與中國，以及在回顧個人基層出身以拉近與選民的距離之餘，疾呼團結、愛國與為下一代選擇一條新道路。

砲打中國犧牲美國人 誓言重建工廠

范斯在演說中誓言重建工廠，讓美國勞工親手為美國家庭製造產品，「我們將一起保障美國勞工薪資，阻止中國共產黨利用美國公民來打造其中產階級」。此外，范斯還兩度提及中國任由強效類鴉片止痛劑芬太尼出口毒害美國。華府向來不滿北京當局以稅收優惠直接補貼芬太尼與其他合成毒品的生產與出口，認為此舉導致美國毒品氾濫。

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要盟邦分擔世界和平重擔

范斯在演說中五度提及中國、中共或中國的，但完全沒有論及其他被視為美國外敵的俄羅斯、北韓或伊朗等國；此外，范斯還在未直言國名的情況下表示，美國的盟友必須分擔維護世界和平的重擔，「背叛美國納稅人的慷慨付出的國家別想再搭便車」。

范斯還不斷大讚川普，從川普日前遭槍擊後堅毅冷靜，說到川普過去執政時的各種豐功偉業，以及複誦川普的各式口號；他也不忘批評拜登的施政與高齡，稱拜登與其他不接地氣的華府政客導致美國充斥各種廉價中國貨與廉價外勞；拜登支持的北美自由貿易協定（NAFTA）讓大量工作機會流向墨西哥，給予中國優惠貿易協定則摧毀更多美國中產階級的製造業工作，就連通膨也是拜登的錯；此外，他還嘲諷拜登在華府政壇打滾太久，甚至比他的年紀（卅九歲）還長。

基層出身 批拜登貿易政策失敗

范斯重申在個人暢銷回憶錄中出身「鐵鏽帶」的俄亥俄州的成長背景，企圖打動同樣不滿遭政府拋棄遺忘的鄉下小鎮選民，凸顯川普競選團隊希望能夠爭取「鐵鏽帶」州藍領選民選票，取得大選勝利的關鍵票。

他稱自己家鄉的人們全心全意熱愛上帝、家人、社區和國家，卻被華盛頓統治階級所拋棄，指責拜登用失敗的貿易政策和對外戰爭摧毀社區。他說，「我們要的是不受制於大企業、但會回應工人心聲的領導人。一名不會把一切賣給跨國公司、而是挺身支持美國公司與美國產業的領導人。一名拒絕拜登與賀錦麗的綠色新騙局，並為奪回偉大的美國工廠而奮戰的領導人。我們需要川普總統」、「我們不再迎合華爾街，我們將致力為勞工階層服務」。

美國共和黨聯邦參議員范斯十七日首度以副總統候選人身分在共和黨全國黨代表大會上發表演說，狂批拜登，5度提及中國。（美聯社）

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