在美詐欺 郭文貴9罪名成立

自稱異議人士的中國富商郭文貴，涉嫌詐騙客戶金額逾10億美元，遭紐約聯邦法院判決串謀詐欺勒索，以及各種證券、電匯詐欺及洗錢罪名成立，恐將面臨數十年徒刑。（路透檔案照）

2024/07/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聲稱得罪中國政治高層而流亡美國的中國商人郭文貴，二○一七年以來在美以中國共產黨政權批判者自居，並成美國右翼寵兒，惟去年三月疑似策劃逾十億美元詐騙陰謀、以十二項罪名被捕，美國紐約南區聯邦地區法院十六日認定其中九項成立，訂十一月十九日判刑。紐約時報指出，郭文貴恐面臨數十年監禁，也有極小可能性被引渡回中國，就此終結遊走中美政商的一生。

美國司法部去年三月十五日指控郭文貴利用俱樂部會員資格、加密貨幣、出售其媒體公司私人股份等手段，敲詐追隨者以維持奢侈生活，犯有電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等十二罪，涉嫌逾十億美元詐騙陰謀；同日，美證券交易委員會指控他和財務顧問余建明參與未註冊和詐欺性發行，騙取逾八．五億美元資金。

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美檢控靠反共牟利

全案近兩個月開始審判，檢方指郭在社群媒體上向數千名追隨者表示，加入他投資的加密貨幣計畫不會賠錢；在募得十億美元之後，又宣稱其中一部分資金將用來挑戰中國政府。檢方稱郭把收入用來購買新澤西州豪宅、藍寶堅尼跑車等。對於郭文貴的律師聲稱郭只關心反共、不關心金錢，檢方反指郭的確關心反共，因為他靠反共來攢錢。

郭文貴在中國以建造酒店和收購證券公司發跡，並和時任國家安全部副部長馬建勾結；但馬建二○一五年初落馬後，他自此以社群媒體宣傳中國領導人及企業家不法行為等「權錢內幕」，包括一七年中爆料多名中國女星和時任中共中央紀律檢查委員會書記王岐山有染。郭文貴事後聲稱，由於馬建得罪過王岐山，他的人身安全連帶受威脅，才選擇遠走他鄉。

落腳美國後，他同樣培養政治關係以提升自身形象，川普二○一七年初上任總統不久，即成為他位在佛州海湖莊園俱樂部會員，同年申請政治庇護並公開指責中國高層腐敗。郭文貴並選擇和美國右翼人士、包括曾任川普總統顧問的巴農合作；二○年巴農因涉嫌詐欺在郭文貴的遊艇上被捕，但後來被川普赦免罪刑。

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