反制無人機 美日研發高功率微波武器

由於無人機在烏克蘭戰爭中被廣泛運用於偵察和攻擊任務，日本與美國政府決定聯手研發高功率微波裝備，讓無人機和飛彈失效，若能投入實用，可望成為改變戰力平衡的關鍵。圖為烏克蘭士兵測試「吸血鬼」無人機。（法新社檔案照）

2024/07/18 05:30

翻轉戰力平衡關鍵 預計6年合作開發

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕由於無人機在烏克蘭戰爭中被廣泛運用於偵察和攻擊任務，日本與美國決定聯手研發高功率微波裝備，讓無人機和飛彈失效。研發時間預估為六年，若能投入實用，可望成為改變戰力平衡的關鍵。

屬電磁波 可讓電子設備失效

高功率微波是電磁波的一種，透過照射可讓電子設備失效、故障；可大範圍照射，可望應對大批無人機，在成本方面也優於攔截飛彈等，預計將被用為防衛手段。

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日本防衛省十六日宣布，已與美國國防部簽署協議，共同開發高功率微波裝備。事實上，日本從二○二一年即已著手進行研發，並列入防衛力整備計畫中，美方也有相關研究；促成日美合作的契機，是去年一月舉行的日美外交國防首長「二加二」會議，雙方為升級防衛裝備決定聯手，研發高功率微波裝備即為其中之一。

由於高功率微波的室外照射試驗需要廣闊空間，在日本較難進行，因此未來雙方除將測試各自開發的系統效用，也將共同在土地廣袤的美國進行照射試驗，並共享數據。研發時間預定至二○三○年為止，為期六年。

無人機在烏克蘭戰爭中被運用為偵察和攻擊工具，俄羅斯以無人機搭載炸彈進行攻擊；日本海上自衛隊也面臨被無人機空拍護衛艦的問題。若能使用高功率微波裝置進行反制，可能翻轉戰力平衡，成為顛覆戰局的關鍵。

助台禦中 無人機為最好戰略

美國印太司令部司令帕帕羅上月受訪時指出，美國計畫在台海部署數千艘無人水面、水下艦艇與空中無人機，打造「地獄情景」（Hellscape），一旦中國入侵台灣，無人武器系統可延緩其進攻，為盟友協防台灣爭取時間。華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員克拉克（Bryan Clark）認為，從烏克蘭成功運用海軍無人機攻擊俄羅斯軍艦的經驗來看，在「地獄情景」戰略中，美國海軍無人機可能是協助台灣抵禦中國入侵的最好方法，可能部署在菲律賓或日本，一旦台海有事，無人機可自行移動或以船艦運到台灣西海岸，估計一天內即可抵達。

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