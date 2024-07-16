強化印太防衛 美軍魚鷹機、F-35C首度駐日

駐日美軍宣布，將在山口縣岩國市美軍岩國基地部署海軍的魚鷹式運輸機CMV-22，以及艦載型匿蹤戰機F-35C。這是CMV-22和F-35C首度部署在駐日美軍基地。（維基百科）

2024/07/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕為配合駐防日本的美軍核動力航空母艦換防，駐日美軍將變更部署於山口縣美軍岩國基地的航艦艦載機。駐日美軍十五日宣布，將首次部署具有垂直起降能力的CMV-22魚鷹式運輸機，以及F-35C匿蹤戰機。日本媒體報導，隨著中國加強在印太地區的擴張行動，美軍也將藉此提高嚇阻力。

配合喬治華盛頓號再次駐日

美軍核動力航艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）今年五月結束駐防日本九年的任務，返回美國維修，接替的「喬治華盛頓號」（USS George Washington）即將進駐神奈川縣的美軍橫須賀基地。喬治華盛頓號曾在二○○八年起駐防日本，二○一五年返回美國整補，去年完成原子爐的燃料交換和偵察系統等改良。這是喬治華盛頓號第二次駐防日本。

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配合喬治華盛頓號即將進駐，美軍必須變更艦載機的部署，主力為具有垂直起降能力的CMV-22魚鷹機及F-35C戰機。駐日美軍目前部署在日本的魚鷹機，包括橫田基地的五架空軍CV-22，以及普天間基地的廿四架陸戰隊MV-22，美國海軍的CMV-22和F-35C是首次進駐日本，但數量不明。三種魚鷹機由於所屬軍種和任務不同，而有不同性能。

每日新聞報導，艦載機中，C-2運輸機將改為魚鷹式運輸機，F/A-18超級大黃蜂戰鬥攻擊機將改為F-35C。航艦艦載機約有六十架，美軍將進行調整，以免數量上出現太大變化。時事通信報導，美軍指出，基於印太地區的安全保障環境，美國海軍有必要在前方駐紮性能最好的船艦和飛機。隨著中國加強在印太地區擴張勢力，美軍也將藉此提高嚇阻力。

由於美國空軍的一架CV-22去年十一月從橫田基地飛往沖繩縣嘉手納基地途中，在鹿兒島縣屋久島海域發生墜落事故，造成機上八人罹難，駐日美軍的魚鷹機暫時停飛，直到今年三月中旬才解禁。日本地方對於美軍魚鷹機運用的安全性，也有所質疑。

為化解地方上的疑慮，日本防衛省防衛政務官松本尚十五日訪問山口縣府和岩國市公所，向山口縣知事村岡嗣政和岩國市長福田良彥說明美軍的部署計畫。村岡表示，有必要確認安全性等問題；福田則說，確保居民能安心居住的環境相當重要，希望能綜合考量相關部署事宜。松本表示，防衛省認為安全性沒有問題，也要求美方繼續在安全方面做最大努力。

駐日美軍宣布，將在山口縣岩國市美軍岩國基地部署海軍的魚鷹式運輸機CMV-22，以及艦載型匿蹤戰機F-35C。（路透檔案照）

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