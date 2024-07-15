川普遇刺社媒添亂 陰謀論滿天飛

（路透）

2024/07/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普十三日驚險躲過一場暗殺未遂事件，儘管調查仍在進行當中，網路上卻充斥陰謀論，聲稱這起槍擊案是「自導自演」，是川普為了提升選情而策劃的一場戲，甚至有政治人物趁機散播假消息，企圖影響輿論。

紐約郵報報導，在社群媒體Ｘ平台上，「自導自演」一詞迅速竄紅，成為僅次於「川普」的熱門話題。陰謀論者聲稱，這起槍擊事件「絕對是自導自演」，「他一直朝那個方向看，很明顯，如果真要殺他，那個位置不可能失手。然後他站起來，舉起手。如果這是真的，他早就嚇尿了」。

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部分網友對川普遇襲後，在秘勤局人員和當地執法人員保護下匆忙離開講台時，向人群揮拳的畫面提出質疑。他們認為，這張照片完美得令人難以置信。一名網友說：「這張照片太完美了，很難讓人相信這不是刻意安排的。」

還有人將這起槍擊事件與職業摔角聯繫起來，聲稱川普在被秘勤局幹員撲倒在地時，做了一個「割傷自己」（blading）的動作，指的是為了製造效果，而故意割傷自己。他們認為，整起事件都是按照劇本演出。

另據彭博報導，事發後，Ｘ平台出現大量未經證實的貼文，有些甚至直指現任總統拜登是這起暗殺案的幕後黑手，例如喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員柯林斯發文指控，「是拜登下的命令」；而被視為川普副總統熱門人選的俄亥俄州參議員范斯更聲稱，拜登競選團隊的言論，「直接導致對川普總統的暗殺未遂」。

除了毫無根據的指控外，還有許多貼文散布槍手身分的錯誤訊息。部分極右翼人士偏好的平台，如Telegram和Gab，流傳著一張照片，將照片中人指認為槍手，稱其為「已知的反法西斯極端主義者」。

紐約時報指出，這是社群媒體時代，首次企圖暗殺現任或前任美國總統的事件。華府智庫「大西洋理事會」數位鑑識研究實驗室資深主管布魯基指出，近年來由於社群平台的內容審核機制減弱，加上追蹤假消息的學術團隊停止運作，假訊息更容易在網路上迅速傳播，對社會造成負面影響。

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