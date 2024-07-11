以空襲南加薩收容所 德法譴責

以色列9日至10日空襲加薩走廊南部和中部，造成至少數十人喪生，包括多名婦孺。圖為加薩南部城市甘尤尼斯在空襲後的慘狀。（路透）

2024/07/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列九日空襲加薩走廊南部城市甘尤尼斯一處充作臨時避難所的校舍，造成至少廿九人死亡，為以軍過去四天來，第四度對巴勒斯坦平民發動攻擊。以軍十日持續發動新攻勢，要求加薩走廊最大城市加薩市所有居民撤離。

這是以軍自六日以來，第四度針對收容流離失所巴人的校舍或其附近設施所發動的攻擊，九日遭到空襲的是甘尤尼斯以東的阿巴桑鎮（Abasan）艾爾瓦達學校門口的帳篷區，除造成多為婦孺的廿九人死亡，另有數十人受傷。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯治下的加薩衛生部痛斥該攻擊是「針對流離失所公民令人髮指的屠殺」。

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德國與法國十日譴責以軍攻擊收容百姓的校舍，稱此舉「令人無法接受」；而以軍在宣稱正檢討甘尤尼斯校舍攻擊之餘，十日又對加薩走廊發動更致命攻擊。綜合醫院消息人士的說法，包括中部城鎮紐瑟拉特的一棟房屋被炸，造成四死一重傷，以及甘尤尼斯附近的巴尼蘇海拉一棟房屋遭到攻擊，造成兩死六傷。

聯國難民救濟工作署也遭襲

以軍還對加薩市的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）進行夜間攻擊，以剷除在該設施內運作的哈瑪斯與伊斯蘭聖戰士。以色列國防部長葛朗特十日稍後表示，自去年十月七日開戰以來，已有六成哈瑪斯武裝份子遭「殲滅或受傷」，廿四個哈瑪斯營也絕大部分被摧毀。

以軍十日還對加薩市空投成千上萬份傳單，要求「加薩市內的所有人」撤離至安全區；傳單上列有出城前往南方的路線，並警告說該市「仍是危險戰區」。加薩走廊衛生部十日指出，自去年十月七日加薩戰爭爆發以來的巴人死亡人數已達三萬八二九五人，包括過去廿四小時新增的五十二人；傷者則有八萬八二四一人。

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